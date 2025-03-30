Папа: уповаючи на милосердя Бога Отця, молімося за мир в Україні

У роздумах з нагоди недільного проказування молитви «Ангел Господній», які поширила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск поновлює заклик до молитви за мир в Україні та інших частинах світу, а також ділиться думками про Боже милосердя, коментуючи притчу про милосердного батька.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Уповаючи на милосердя Бога Отця, далі молімося за мир: в мученицькій Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, Демократичній Республіці Конго та М'янмі, яка дуже потерпає також і від землетрусу», – закликає Папа Франциск у своєму недільному зверненні. Повернувшись до Ватикану після госпіталізації з важкою пневмонією, Святіший Отець продовжує одужання в своїй резиденції, й оскільки ще має труднощі з тим, щоб говорити, його роздуми з нагоди молитви «Ангел Господній» в неділю, 30 березня 2025 р., опівдні поширила пресслужба Святого Престолу.

Бог лікує наші рани, щоб ми могли любити одні одних

Папа Франциск, насамперед, ділиться кількома думками, присвяченими читанню з Євангелії від Луки, в якому йдеться про те, як Ісус, помітивши, що фарисеї, замість того, щоб радіти їхньому наверненню, нарікають на те, що грішники наближаються до Нього, розповів притчу про батька та двох синів. Один пішов з дому та опинившись у злиднях, повернувся і був з радістю прийнятий, а другий, «слухняний», обурився рішенням батька й не хотів приєднатися до святкування. «У такий спосіб Ісус об’являє серце Бога: Він завжди милосердний з усіма, Він зціляє наші рани, щоб ми могли любити одні одних як брати й сестри», – сказав Наступник святого Петра, закликаючи переживати цей Великий Піст, особливо з огляду на Ювілей, як період зцілення. «Також і я переживаю його таким чином, душею і тілом. Тому від усього серця дякую всім тим, хто за образом Спасителя стає знаряддям зцілення для інших своїм словом і знаннями, любов'ю і молитвою. Немічність і хвороба – це досвід, який ми всі поділяємо; однак, ми тим більше є братами й сестрами у спасінні, яке дарував нам Христос», – наголосив Святіший Отець.

Тривожні й позитивні картини в міжнародній панорамі

Тож закликавши молитися за мир у країнах, які страждають від війни, Папа Франциск також зазначив, що з тривогою слідкує за ситуацією в Південному Судані. «Поновлюю мій сердечний заклик до всіх лідерів зробити все можливе, щоб знизити напруженість в країні. Слід відкласти вбік розбіжності і, з мужністю та відповідальністю, сісти за стіл і розпочати конструктивний діалог. Тільки так можна буде полегшити страждання дорогого південносуданського народу і побудувати майбутнє миру й стабільності», – пише Святіший Отець, скеровуючи думку й до Судану, де «де війна і далі пожинає невинні жертви». У цьому контексті він закликає сторони конфлікту поставити на першому місці захист життя цивільного населення та бажає, «щоб якнайшвидше розпочалися нові переговори, здатні запевнити тривале вирішення кризи». Міжнародну спільноту Папа закликає «посилити зусилля, спрямовані на подолання жахаючої гуманітарної катастрофи».

«Дякувати Богу, є також і позитивні факти: я б згадав, наприклад, ратифікацію угоди про демаркацію кордону між Таджикистаном і Киргизстаном, що є чудовим дипломатичним досягненням. Заохочую обидві країни і далі прямувати цим шляхом», – підсумовує Святіший Отець, побажавши: «Нехай же Марія, Мати милосердя, допоможе людському родові примиритися в мирі».