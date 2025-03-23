Папа: разом молімося за припинення війн і за мир, особливо в Україні

У недільному зверненні до вірних Папа Франциск поділився деякими думками про Божу терпеливість, висловив свій жаль з приводу відновлення бойових дій у Газі, привітав погодження мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, а також звернувся із закликом до молитви за встановлення миру в тих країнах, які страждають від війн. Після полудня він виїхав у колісному кріслі на лікарняний балкон, щоб поблагословити вірних.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ви з великою терпеливістю і витривалістю молитеся за мене: дуже дякую вам за це! Я теж молюся за вас. І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго», – таким закликом Папа Франциск завершив свої роздуми з нагоди недільної молитви «Ангел Господній» 23 березня 2025 р., побажавши: «Нехай же Пречиста Діва Марія береже нас і далі супроводить в мандрівці до Пасхи».

Божа терпеливість

Хоч Папу й виписують з лікарні, але йому важко говорити, тому роздуми, як і попередніми неділями, опівдні поширила пресслужба Святого Престолу. Святіший Отець розпочинає з кількох думок про божу терпеливість, коментуючи Ісусову притчу про неплідну смоківницю, яку землероб не хоче зрубати, але старається удобрити, сподіваючись, що вона принесе плід. «Цей терпеливий землероб – це Господь, Який старанно трудиться на землі нашого життя та з довірʼям очікує на наше повернення до Нього», – підкреслює Папа, додаючи, що протягом цього періоду госпіталізації він «мав нагоду на собі відчути Господню терпеливість», яка також «відображена у невтомному піклуванні лікарів і медпрацівників, як також в уважності та в сподіваннях родичів хворих». «Ця довірлива терпеливість, закріплена в Божій любові, яка не зменшується, – наголошує він, – дійсно необхідна в нашому житті, особливо тоді, коли доводиться долати найскладніші та найболючіші ситуації».

Нехай негайно замовкне зброя

Далі Святіший Отець висловлює свій біль з приводу відновлення важких ізраїльських бомбардувань, завданих по Сектори Гази, що спричинили багато смертей і поранень. «Прошу, щоб негайно змовкла зброя, та щоб не бракувало відваги повернутися до діалогу, щоб були звільнені всі заручники та було досягнене остаточне припинення вогню. У секторі гуманітарна ситуація знову є дуже важкою та вимагає негайних дій з боку воюючих сторін і міжнародної спільноти», – пише він, додаючи: «Радію, натомість, з приводу того, що Вірменія та Азербайджан узгодили остаточний текст Мирної угоди. Бажаю, щоб вона була якнайшвидже підписана та змогла причинитися до встановлення тривалого миру на південному Кавказі».

Довгоочікувана зустріч

Через кілька хвилин після 12 години Папа Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірних, які зібралися на лікарняному подвір’ї. Тисячі паломників також очікували його перед екранами на площі Святого Петра. «Дякую вам усім!» – сказав Святіший Отець захриплим голосом, скерувавши також слово вітання також до однієї літньої пані, що стояла на подвірʼї з букетом жовтих квітів. Опісля він зробив мовчки жест благословення.