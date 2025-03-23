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ПАПА

Папа: разом молімося за припинення війн і за мир, особливо в Україні

У недільному зверненні до вірних Папа Франциск поділився деякими думками про Божу терпеливість, висловив свій жаль з приводу відновлення бойових дій у Газі, привітав погодження мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, а також звернувся із закликом до молитви за встановлення миру в тих країнах, які страждають від війн. Після полудня він виїхав у колісному кріслі на лікарняний балкон, щоб поблагословити вірних.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ви з великою терпеливістю і витривалістю молитеся за мене: дуже дякую вам за це! Я теж молюся за вас. І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго», – таким закликом Папа Франциск завершив свої роздуми з нагоди недільної молитви «Ангел Господній» 23 березня 2025 р., побажавши: «Нехай же Пречиста Діва Марія береже нас і далі супроводить в мандрівці до Пасхи».

Божа терпеливість

Хоч Папу й виписують з лікарні, але йому важко говорити, тому роздуми, як і попередніми неділями, опівдні поширила пресслужба Святого Престолу. Святіший Отець розпочинає з кількох думок про божу терпеливість, коментуючи Ісусову притчу про неплідну смоківницю, яку землероб не хоче зрубати, але старається удобрити, сподіваючись, що вона принесе плід. «Цей терпеливий землероб – це Господь, Який старанно трудиться на землі нашого життя та з довірʼям очікує на наше повернення до Нього», – підкреслює Папа, додаючи, що протягом цього періоду госпіталізації він «мав нагоду на собі відчути Господню терпеливість», яка також «відображена у невтомному піклуванні лікарів і медпрацівників, як також в уважності та в сподіваннях родичів хворих». «Ця довірлива терпеливість, закріплена в Божій любові, яка не зменшується, – наголошує він, – дійсно необхідна в нашому житті, особливо тоді, коли доводиться долати найскладніші та найболючіші ситуації».

Нехай негайно замовкне зброя

Далі Святіший Отець висловлює свій біль з приводу відновлення важких ізраїльських бомбардувань, завданих по Сектори Гази, що спричинили багато смертей і поранень. «Прошу, щоб негайно змовкла зброя, та щоб не бракувало відваги повернутися до діалогу, щоб були звільнені всі заручники та було досягнене остаточне припинення вогню. У секторі гуманітарна ситуація знову є дуже важкою та вимагає негайних дій з боку воюючих сторін і міжнародної спільноти», – пише він, додаючи: «Радію, натомість, з приводу того, що Вірменія та Азербайджан узгодили остаточний текст Мирної угоди. Бажаю, щоб вона була якнайшвидже підписана та змогла причинитися до встановлення тривалого миру на південному Кавказі».

Довгоочікувана зустріч

Через кілька хвилин після 12 години Папа Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірних, які зібралися на лікарняному подвір’ї. Тисячі паломників також очікували його перед екранами на площі Святого Петра. «Дякую вам усім!» – сказав Святіший Отець захриплим голосом, скерувавши також слово вітання також до однієї літньої пані, що стояла на подвірʼї з букетом жовтих квітів. Опісля він зробив мовчки жест благословення.

  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
23 березня 2025, 12:02

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.