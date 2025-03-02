Папа: молюсь за вас, молюсь за мир; молімося за мученицьку Україну

У недільному зверненні до вірних, яке опівдні поширила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск ділиться коротким коментарем євангельського читання, нагадує про благодать немічності, яка спонукає уповати на Бога, та підкреслює, що з лікарняного ліжка ще більш гострішою постає абсурдність війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Як я дивлюся на інших людей, які є моїми братами і сестрами? І як я почуваюся, коли вони на мене дивляться? Чи мої слова мають приємний смак, а чи просякнуті гіркотою і марнославством?». Замислитися над цими запитаннями Папа Франциск пропонує вірним в своїх роздумах з нагоди недільної молитви «Ангел Господній» 2 березня 2025 року. Вже третю неділю поспіль Папа Франциск, госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, не очолює опівдні проказування молитви до Пресвятої Богородиці, однак ділиться з вірними коротким посланням, яке публікує пресслужба Святого Престолу.

Судити з любов’ю

Насамперед Святіший Отець присвятив кілька слів уривкові з 6-ї глави Євангелії від Луки, в якому Ісус повчає: «Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата». Як зазначає Папа, Ісус спонукає замислитися над двома з п’яти людських чуттів: зором і смаком. Щодо першого, то Христос заохочує нас «тренувати очі таким чином, щоб добре спостерігати за світом і з любов’ю судити ближнього». Бо лише маючи «погляд турботи, а не засуду, братерське виправлення може бути чеснотою». «Бо якщо воно не є братерським, то не є й виправленням!» – підкреслює він. Ісус також нагадує, що «кожне дерево пізнається за своїм плодом», а плодами людини можуть бути її слова, адже «з надміру серця промовляють уста!». За словами Наступника святого Петра, лихими є «слова, сповнені насильства, фальшиві, вульгарні слова», добрими, натомість, «справедливі та чесні, які присмачують наші діалоги».

Благословення немічності

«Сестри й браття, я знову надсилаю вам ці думки з лікарні, де, як ви знаєте, я перебуваю вже багато днів у супроводі лікарів і медпрацівників, яким я дякую за увагу, з якою вони піклуються про мене. Я відчуваю в своєму серці “благословення”, яке приховане в немічності, тому що саме в ці моменти ми вчимося ще більше довіряти Господу; в той же час я дякую Богові за те, що Він дає мені можливість розділити тілом і духом становище багатьох хворих і стражденних людей», – пише далі Святіший Отець, складаючи подяку за молитви «які підносяться із сердець численних вірних у багатьох частинах світу». Папа зазначає, що відчуває цю близькість, почувається «несеним» і підтримуваним усім Божим людом.

«Також і я молюся за вас. І молюся насамперед за мир. Звідси війна здається ще більш абсурдною. Молімося за стражденну Україну, за Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан, Ківу», – закликає Святіший Отець, підсумовуючи: «Ввіряємося з довір’ям Пресвятій Марії, нашій Матері. Благодатної неділі й до зустрічі».