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Молитва за Папу на лікарняному подвірʼї Молитва за Папу на лікарняному подвірʼї 
ПАПА

Папа: молюсь за вас, молюсь за мир; молімося за мученицьку Україну

У недільному зверненні до вірних, яке опівдні поширила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск ділиться коротким коментарем євангельського читання, нагадує про благодать немічності, яка спонукає уповати на Бога, та підкреслює, що з лікарняного ліжка ще більш гострішою постає абсурдність війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Як я дивлюся на інших людей, які є моїми братами і сестрами? І як я почуваюся, коли вони на мене дивляться? Чи мої слова мають приємний смак, а чи просякнуті гіркотою і марнославством?». Замислитися над цими запитаннями Папа Франциск пропонує вірним в своїх роздумах з нагоди недільної молитви «Ангел Господній» 2 березня 2025 року. Вже третю неділю поспіль Папа Франциск, госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, не очолює опівдні проказування молитви до Пресвятої Богородиці, однак ділиться з вірними коротким посланням, яке публікує пресслужба Святого Престолу.

Судити з любов’ю

Насамперед Святіший Отець присвятив кілька слів уривкові з 6-ї глави Євангелії від Луки, в якому Ісус повчає: «Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата». Як зазначає Папа, Ісус спонукає замислитися над двома з п’яти людських чуттів: зором і смаком. Щодо першого, то Христос заохочує нас «тренувати очі таким чином, щоб добре спостерігати за світом і з любов’ю судити ближнього». Бо лише маючи «погляд турботи, а не засуду, братерське виправлення може бути чеснотою». «Бо якщо воно не є братерським, то не є й виправленням!» – підкреслює він. Ісус також нагадує, що «кожне дерево пізнається за своїм плодом», а плодами людини можуть бути її слова, адже «з надміру серця промовляють уста!». За словами Наступника святого Петра, лихими є «слова, сповнені насильства, фальшиві, вульгарні слова», добрими, натомість, «справедливі та чесні, які присмачують наші діалоги».

Благословення немічності

«Сестри й браття, я знову надсилаю вам ці думки з лікарні, де, як ви знаєте, я перебуваю вже багато днів у супроводі лікарів і медпрацівників, яким я дякую за увагу, з якою вони піклуються про мене. Я відчуваю в своєму серці “благословення”, яке приховане в немічності, тому що саме в ці моменти ми вчимося ще більше довіряти Господу; в той же час я дякую Богові за те, що Він дає мені можливість розділити тілом і духом становище багатьох хворих і стражденних людей», – пише далі Святіший Отець, складаючи подяку за молитви «які підносяться із сердець численних вірних у багатьох частинах світу». Папа зазначає, що відчуває цю близькість, почувається «несеним» і підтримуваним усім Божим людом.

«Також і я молюся за вас. І молюся насамперед за мир. Звідси війна здається ще більш абсурдною. Молімося за стражденну Україну, за Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан, Ківу», – закликає Святіший Отець, підсумовуючи: «Ввіряємося з довір’ям Пресвятій Марії, нашій Матері. Благодатної неділі й до зустрічі».

02 березня 2025, 12:05

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.