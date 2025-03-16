Папа: молімося за мир у світі і в Україні, та за Церкву, що втілює плоди Синоду

У роздумах з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», поширених опівдні у письмовій формі, Папа Франциск ділиться думками про світло безмежної Божої любові в контексті випробування недугою, дякує за молитви, якими його супроводжують, і закликає молитися за мир, а також за Церкву, яка ступає дорогою втілення в життя напрацювань Синоду про синодальність.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«І далі молімося за мир, особливо в країнах, що страждають від війни: в мученицькій Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго», – закликає Папа Франциск у своєму зверненні з нагоди проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 16 березня 2025 року. Це вже п’ята неділя, яку він проводить у лікарні, тому текст його роздумів опівдні опублікувала пресслужба Святого Престолу.

Бог не залишає в періоди випробувань

Святіший Отець, насамперед, присвячує кілька думок події Господнього Преображення, на якій зосереджена друга неділя Великого Посту в Церкві латинського обряду. За його словами, занурившись у молитву й поставши перед ними як той, хто випромінює світло, Ісус показує учням, що приховується за жестами, які Він чинить серед них: світло Його нескінченної любові. «Я ділюся з вами цими думками в той час, – пише Папа, – коли переживаю період випробування, єднаючись із багатьма братами й сестрами, які хворіють: такими ж вразливими в цей час, як і я. Наші тіла слабкі, але, незважаючи на це, ніщо не може перешкодити нам любити, молитися, жертвувати себе, бути у вірі одні для одних світлими знаками надії. Скільки ж світла в цьому сенсі сяє в лікарнях і місцях піклування! Скільки люблячої турботи освітлює палати, коридори, кабінети, місця, де виконуються найпокірніші служіння! Тому хочу запросити вас сьогодні разом зі мною прославити Господа, Який ніколи не залишає нас і в хвилини страждань ставить поруч з нами людей, які відображають промінь Його любові».

Подяка і заохочення до молитви

У цьому контексті Папа дякує всім вірним за молитви, а також всім, хто з великою самопосвятою опікується ним в цей період. «Я знаю, що за мене моляться численні діти. Деякі з них сьогодні прийшли сюди, до лікарні, щоб виявити свою близькість», – зазначає Святіший Отець, дякуючи за цей жест і запевняючи в тому, що завжди чекає на можливість зустрітися з ними. Заохотивши молитися за країни, що страждають від війни, він додав: «Молімося також за Церкву, покликану втілити в конкретні рішення розпізнання, виконане під час нещодавньої Асамблеї Синоду. Дякую Генеральному Секретаріату Синоду, який протягом наступних трьох років супроводитиме місцеві Церкви у цих зусиллях». «Нехай же Пречиста Діва Марія оберігає нас і допоможе нам бути, як і вона, носіями Христових світла та миру», – бажає на завершення Папа.