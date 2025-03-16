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Діти на подвірʼї лікарні моляться за Папу Діти на подвірʼї лікарні моляться за Папу 
ПАПА

Папа: молімося за мир у світі і в Україні, та за Церкву, що втілює плоди Синоду

У роздумах з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», поширених опівдні у письмовій формі, Папа Франциск ділиться думками про світло безмежної Божої любові в контексті випробування недугою, дякує за молитви, якими його супроводжують, і закликає молитися за мир, а також за Церкву, яка ступає дорогою втілення в життя напрацювань Синоду про синодальність.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«І далі молімося за мир, особливо в країнах, що страждають від війни: в мученицькій Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго», – закликає Папа Франциск у своєму зверненні з нагоди проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 16 березня 2025 року. Це вже п’ята неділя, яку він проводить у лікарні, тому текст його роздумів опівдні опублікувала пресслужба Святого Престолу.

Бог не залишає в періоди випробувань

Святіший Отець, насамперед, присвячує кілька думок події Господнього Преображення, на якій зосереджена друга неділя Великого Посту в Церкві латинського обряду. За його словами, занурившись у молитву й поставши перед ними як той, хто випромінює світло, Ісус показує учням, що приховується за жестами, які Він чинить серед них: світло Його нескінченної любові. «Я ділюся з вами цими думками в той час, – пише Папа, – коли переживаю період випробування, єднаючись із багатьма братами й сестрами, які хворіють: такими ж вразливими в цей час, як і я. Наші тіла слабкі, але, незважаючи на це, ніщо не може перешкодити нам любити, молитися, жертвувати себе, бути у вірі одні для одних світлими знаками надії. Скільки ж світла в цьому сенсі сяє в лікарнях і місцях піклування! Скільки люблячої турботи освітлює палати, коридори, кабінети, місця, де виконуються найпокірніші служіння! Тому хочу запросити вас сьогодні разом зі мною прославити Господа, Який ніколи не залишає нас і в хвилини страждань ставить поруч з нами людей, які відображають промінь Його любові».

Подяка і заохочення до молитви

У цьому контексті Папа дякує всім вірним за молитви, а також всім, хто з великою самопосвятою опікується ним в цей період. «Я знаю, що за мене моляться численні діти. Деякі з них сьогодні прийшли сюди, до лікарні, щоб виявити свою близькість», – зазначає Святіший Отець, дякуючи за цей жест і запевняючи в тому, що завжди чекає на можливість зустрітися з ними. Заохотивши молитися за країни, що страждають від війни, він додав: «Молімося також за Церкву, покликану втілити в конкретні рішення розпізнання, виконане під час нещодавньої Асамблеї Синоду. Дякую Генеральному Секретаріату Синоду, який протягом наступних трьох років супроводитиме місцеві Церкви у цих зусиллях». «Нехай же Пречиста Діва Марія оберігає нас і допоможе нам бути, як і вона, носіями Христових світла та миру», – бажає на завершення Папа.

16 березня 2025, 12:03

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.