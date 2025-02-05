Папа: молімося за країни, що страждають від війни, і за священників, які там служать

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск закликав не забувати мученицьку Україну та про палестинських переміщених осіб, а вітаючи польських прочан, закликав молитися за духовних осіб, які служать у вбогих країнах і в тих, де тривають війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Двічі наприкінці загальної аудієнції в середу, 5 лютого 2025 р., Папа Франциск згадав про Україну та страждання її мешканців. Наприкінці зустрічі, під час якої його повчання та прикінцеві побажання зачитав співробітник Державного Секретаріату о. Пʼєрлуїджі Джіролі, Папа Франциск, попри застуду, вирішив особисто привітати італомовних прочан.

Побажавши паломникам, щоб відвідини гробниць апостолів пробудили в їхніх громадах оновлене бажання слідувати за Христом і нести християнське свідчення, Святіший Отець застудженим голосом сказав: «І не забуваймо про країни, що страждають від війни», вказуючи, насамперед, на «мученицьку Україну» та на країни Близького Сходу. «Не забуваймо про палестинських переміщених осіб і молімося за них», – додав він.

У вітанні до польських прочан, яке трохи раніше зачитав о. Пʼєрлуїджі, Папа зазначав: «Заохочую вас молитися за священників і за богопосвячених осіб, які здійснюють своє служіння в бідних країнах та в країнах, які перебувають у стані війни, особливо, в Україні, на Близькому Сході та в ДР Конго. Для багатьох людей ця присутність є доказом того, що Бог постійно про них пам’ятає».