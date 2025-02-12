Папа: чинімо покуту в намірі миру, пам’ятаймо про Україну, яка дуже страждає

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск скерував думку до країн, які страждають через війни, поновивши свій заклик молитися за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Будь ласка, молімося за мир. Чинімо покуту в намірі миру», – закликав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу, 12 лютого 2025 року. Маючи труднощі з диханням, він попросив зачитати катехизу й вітання для різних груп паломників помічника з Державного Секретаріату, але кінцеві вітання вирішив висловити особисто.

Привітавши італомовних прочан, перед тим, як звернутися до хворих, молоді, похилих віком і молодят, Святіший Отець, промовляючи експромтом, сказав: «Моя думка лине до численних країн, які перебувають у стані війни. Сестри, браття, молімося за мир. Робімо все, що в наших силах, задля миру. Не забувайте, що війна – це поразка. Завжди. Ми народилися не для того, щоб убивати, а щоб зростали народи».

Папа Франциск побажав, щоб «були знайдені стежки до миру» й закликав паломників, щоб у своїй щоденній молитві вони просили про мир. «Мученицька Україна… як же вона страждає. Подумайте про Палестину, Ізраїль, М’янму, Північне Ківу, Судан. Багато країн у стані війни», – сказав він, закликавши молитися за мир і чинити в цьому намірі покуту.