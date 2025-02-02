Папа: першочергова цінність життя вимагає сказати «ні» війні, молімося за Україну

Після молитви «Ангел Господній» у першу неділю лютого Папа Франциск поновив заклик докласти максимум зусиль, щоб зупинити всі війни, заохочуючи молитися за країни, що страждають від війни, а також наголосив на першочерговій цінності людського життя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Навколо теми цінності життя, відправною точкою для чого став День життя, який цього дня відзначала Церква в Італії, оберталися заклики, з якими Папа Франциск звернувся після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 2 лютого 2025 року. «Сьогодні в Італії відзначається День життя під гаслом “Передавати життя, надію для світу”. Приєднуюся до італійських єпископів, висловлюючи подяку багатьом сім'ям, які охоче приймають дар життя, і заохочую молоді пари не боятися народжувати дітей», – сказав він, вітаючи також італійський Рух за життя із 50-річчям.

Далі Святіший Отець нагадав про те, що в понеділок, 3 лютого, у Ватикані відбудеться Міжнародний саміт про права дітей «Любімо та захистімо їх», що проходитиме з його ініціативи та за його участі. «Це унікальна нагода, – сказав він, – щоб поставити в центрі уваги світу найнагальніші питання, що стосуються життя наймолодших. Прошу вас єднатися в молитві за добрі результати».

«І щодо першочергової цінності людського життя, то я ще раз хочу заявити “ні” війні, яка нищить, яка руйнує все, нищить життя і веде до зневаги до життя», – вів далі Папа, знову підкреслюючи, що «війна – це завжди поразка». «У цьому Ювілейному Році, – додав Святіший Отець, – поновлюю мій заклик, особливо до правителів християнського віросповідання, докласти максимум зусиль у переговорах, щоб покласти край усім наявним війнам. Молімося за мир в багатостраждальній Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Північному Ківу», – закликав він.