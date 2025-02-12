Папа: Бог приходить у покорі та перетворює наше життя своїм задумом надії

Черговою зупинкою циклу повчань «Ісус Христос – наша надія», перша частина якого присвячена дитинству Ісуса, якими Папа Франциск ділиться з учасниками загальних аудієнцій в середи під час Ювілею, стали роздуми про народження Ісуса у Вифлеємі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Син Божий входить в історію, стаючи нашим супутником, і починає мандрувати ще в утробі матері», – нагадав Папа Франциск, розпочинаючи свою катехизу під час загальної аудієнції, яка в середу, 12 лютого 2025 р., відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Також і цього разу, з огляду на те, що йому важко говорити через бронхіт, він доручив зачитати катехизу священникові з Державного Секретаріату, висловивши сподівання, що наступного разу вже зможе зробити це особисто.

Як відомо, з нагоди Святого Року 2025, тема якого «Паломники надії», Святіший Отець започаткував цикл повчань, зосереджений на Ісусі Христі, нашій надії, а його перша частина стосується дитинства Ісуса. Цього разу він зупинився на події народження Ісуса у Вифлеємі.

У визначений час і конкретне місце

Наступник святого Петра нагадав, що щойно зачавши Божого Сина, Марія пустилася в дорогу до Захарії та Єлизавети, а коли Її вагітність добігала до завершення, була змушена вирушити з Назарету до Вифлеєму на перепис. Таким чином, «очікуваний Месія, Син Всевишнього Бога» піддається переписові, тобто тому, щоб бути зареєстрованим як будь-який громадянин, виконуючи наказ кесаря, який вважав, що панує над усім світом. Папа зауважив, що святий Лука поміщає цю подію у час, який точно датується та в чітко визначений географічний простір, чим вказує на «Бога, Який входить в історію та не вириває з корінням структури світу, а хоче просвітити їх та відтворити зсередини».

Подорож, що розпочалася в покорі

Далі Святіший Отець звернув увагу на те, що Вифлеєм означає «дім хліба», і саме там Марії прийшов час родити, й там народився «Ісус, хліб, який зійшов з неба, щоби втамувати голод світу». Й хоч архангел Гавриїл провіщав народження месіанського царя під знаком величності, Ісус «народився у спосіб, зовсім нечуваний для царя», тобто, не в палатах, а на задвіркові дому, в місці, призначеному для тварин.

«Таким чином, – підкреслює Наступник святого Петра, – святий Лука показує нам, що Бог не приходить у світ з гучними заявами, не проявляє себе в гучному галасі, а починає свою подорож у смиренні. А хто є першими свідками цієї події? Це пастухи: люди з низькою культурою, з поганим запахом через постійний контакт з тваринами, які живуть на узбіччі суспільства. Проте вони займаються ремеслом, через яке сам Бог об'являє себе своєму народові. Бог обирає їх, щоб вони стали адресатами найпрекраснішої новини, яка коли-небудь звучала в історії».

Здатні до зчудування та прослави

Ангел об’явив пастухам «велику радість» про народження Спасителя і скерував їх до міста Давидового, додаючи, що там знайдуть «дитя сповите, покладене в яслах». Отож, місцем, куди слід іти, що зустріти Месію, є ясла. Після великого очікування для Спасителя світу не знайшлося місця… «Таким чином, пастухи дізнаються, що в дуже скромному місці, призначеному для тварин, народжується довгоочікуваний Месія, щоб стати їхнім Спасителем, їхнім Пастирем. Ця новина відкриває їхні серця для подиву, хвали і радісного звіщення», – зауважив Папа, закликавши просити в Бога благодаті бути, як і вифлеємські пастухи, «здатними до подиву та прослави перед Богом», а також «здатними берегти те, що Він нам довірив», тобто «таланти, харизми, наше покликання та людей, яких Він ставить поруч з нами». «Просімо Господа, щоб Він навчив нас розпізнавати в немічності надзвичайну силу Бога-Дитини, Який приходить, щоб оновити світ і перетворити наше життя Своїм задумом, сповненим надії для всього людства», – закликав Святіший Отець.