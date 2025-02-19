Папа: для того, хто прив’язаний до влади, Ісус – загроза, а не надія

Папа Франциск, який через стан здоров’я був змушений скасувати середову зустріч з паломниками, ділиться своїми роздумами, приготованими на неї, через пресслужбу Святого Престолу. Цього разу в центрі уваги роздумів про Ісуса, нашу надію, – біблійна подія поклоніння волхвів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі браття й сестри, станьмо і ми учнями в школі волхвів, цих “паломників надії”, які з великою відвагою спрямували свої кроки, свої серця і свої блага до Того, хто є надією не тільки Ізраїлю, але й усіх народів. Вчімося поклонятися Богові в Його малості, в Його царюванні, яке не розчавлює, а робить нас вільними і здатними служити з гідністю. І приносьмо Йому найпрекрасніші дари, щоб виразити нашу віру і любов», – таким побажанням Папа Франциск завершує свою катехизу з нагоди загальної аудієнції, яка в середу, 19 лютого 2025 р., повинна була відбутися у Ватикані. Як відомо, Святіший Отець в ці дні госпіталізований у римській лікарні, де йому діагностовано двостороннє запалення легень, а тому аудієнції скасовано. Однак, пресслужба Святого Престолу опівдні опублікувала текс роздумів, які він приготував на цю зустріч.

Нагадаємо, що з нагоди Святого Року 2025 Папа Франциск розпочав цикл роздумів на тему «Ісус Христос – наша надія», а його перша частина присвячена дитинству Ісуса. Зупинившись попередньої середи на події народження Ісуса у Вифлеємі та на прикладові пастухів, які стали першими адресатами ангельської благовісті, цього разу Святіший Отець пропонує звернути свій погляд на подію поклоніння волхвів, про яку розповідає святий євангелист Матей.

Убогі та чужинці - перші запрошені

Папа Франциск нагадує, що приваблені появою зорі, «що в багатьох культурах є провіщенням народження виняткових людей», деякі мудреці зі Сходу пустилися в дорогу, не знаючи докладно, куди йдуть. Вони не належали до вибраного народу. «Попереднього разу, – зазначає він, – ми говорили про вифлеємських пастухів, які були маргіналізовані в єврейському суспільстві, бо вважалися “нечистими”; сьогодні ми зустрічаємося з іншою категорією – чужинцями, які одразу ж приходять, щоб віддати шану Божому Синові, Який увійшов в історію з зовсім нечуваною царськістю. Отже, Євангелії чітко говорять нам, що вбогі та чужинці є одними з перших, кого запрошено зустріти Бога, Який став Немовлям, Спасителя світу».

Слабкість земної влади

Святіший Отець зазначив, що волхвів інтерпретують як представників первісних рас, тобто, нащадків трьох синів Ноя, або як представників трьох відомих у той час континентів, а чи трьох етапів життя – молодості, зрілості та старості. «Поза всіма тлумаченнями, це люди, які не стоять на місці, але, подібно до видатних покликаних людей біблійної історії, відчувають запрошення до руху, пуститися в дорогу. Це люди, які вміють поглянути за власні межі, вміють дивитися вгору», – підкреслює Наступник святого Петра, розповідаючи про те, як ведені зорею, вони прибули в Єрусалим, де зустрілися з Іродом, шукаючи інформацію про «новонародженого Царя юдейського». Там їхня «наївність і довірливість» зустрічається з «підступністю Ірода», який тривожиться через страх втратити трон і відразу наказує дослідити справу знавцям писань. Таким чином, за словами Папи, «влада земного правителя показує всю свою слабкість».

Знання писань замало

Книжники вказують цареві на Вифлеєм, на мале містечко, а не грандіозний Єрусалим. Однак, як зауважує Святіший Отець, самі вони, хоч і здатні вказати місце народження Месії, не рухаються з місця. «Насправді недостатньо знати пророчі тексти, щоб налаштуватися на божественні частоти, потрібно дозволити, щоб Боже слово заглибилося в нас і оживило прагнення шукати, запалило бажання побачити Бога», – підкреслює Папа, звертаючи також увагу на підступність Ірода, що поводиться як «обманники, сповнені насильства», просячи волхів розповісти йому про зустріч з Дитям. «Для того, хто прив’язаний до влади, Ісус є не надією, яку слід прийняти, а загрозою, яку треба знищити», – зауважує Єпископ Риму.

Церква, зібрана з різних народів

Коли мудреці залишають царський палац, то знову бачать зорю, яка приводить їх до Ісуса, що вказує нам на те, що «створіння та пророче слово» становлять абетку, за допомогою якої Бог промовляє і дає нам Себе знайти. Ввійшовши ж до дому, вони впали ниць, поклонилися Ісусові та піднесли цінні дари. «Чому? Що вони побачили? Давній автор пише: вони бачать “смиренне маленьке тіло, яке Слово взяло на себе; але від них не прихована слава божественності. Вони бачать немовля, але поклоняються Богові» (Кроматій Аквілейський, Коментар на Євангеліє від Матея). Таким чином, волхви стають першими віруючими серед усіх язичників, – підсумовує Папа, – образом Церкви, зібраної з усіх мов і народів».