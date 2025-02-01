Папа Франциск: надія з’являється зі зміною бачення

Під час ювілейної загальної аудієнції Папа Франциск заохотив розпізнати присутність Ісуса, Який приготував в житті місце для кожного.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

«Ювілей – це новий початок для людей і для Землі», – сказав Папа Франциск у катехизі під час аудієнції з нагоди Ювілею, яка відбулася в суботу, 1 лютого 2025 р., в залі Павла VI у Ватикані. Євангельським уривком, який ліг в основу роздумів, стала розповідь євангелиста Івана про зустріч Марії Магдалини з воскреслим Христом (Ів. 20, 14-16).

Ісус дарує надію

Папа зазначив, що надія пов’язана із наверненням, яке означає зміну напрямку. «Все можна побачити, нарешті, з іншої перспективи, і тому наші кроки також прямують до нових цілей. Так з’являється надія, яка ніколи не засоромить. Біблія розповідає про це в багатьох аспектах», – зауважив він. Також і Марія Магдалина виділяється завдяки тому, що Ісус зцілив її милосердям (Лк. 8,2), і вона змінилася: «милосердя повернуло її до Божих мрій і дало нові цілі на її шляху».

Роздумуючи над подією зустрічі Марії Магдалини з воскреслим Христом, Святіший Отець звернув увагу на те, що євангелист Іван кілька разів повторює, що вона обернулася. «У сльозах Марія спочатку заглядає всередину гробу, а потім обертається: Воскреслий не на боці смерті, а на боці життя. Його можна прийняти за одного з тих, кого ми зустрічаємо щодня. Відтак, коли вона чує своє власне ім’я, Євангеліє розповідає, що Марія знову обертається. Так зростає її надія: тепер вона бачить гріб, але не так, як раніше. Вона може витерти сльози, бо почула власне ім’я: тільки її Учитель вимовляє його так. Старий світ наче ще існує, але його більше немає. Коли ми відчуваємо, як Святий Дух діє в наших серцях, і чуємо, як Господь кличе нас по імені, ми знаємо, як розпізнати голос Учителя», – зауважив Папа.

Розпізнати Боже запрошення

Святіший Отець зазначив, що від Марії Магдалини ми вчимося надії. «Людина входить у новий світ, навертаючись не один раз. Наша мандрівка – це постійне запрошення до зміни перспективи. Воскреслий Ісус вводить нас у свій світ, крок за кроком, за умови, що ми не вдаємо, що вже все знаємо», – поділився він, заохотивши застановитися над вмінням по-іншому подивитися на речі. За його словами, надмірна самовпевненість і гордість заважає нам розпізнати воскреслого Ісуса; навіть коли плачемо і впадаємо у розпач, ми залишаємо Його позаду.

«Замість того, щоб дивитися в темряву минулого, в порожнечу гробу, від Марії Магдалини ми вчимося повертатися до життя. Там нас чекає наш Учитель. Там промовляє наше ім’я. Тому що в реальному житті є для нас місце, завжди і всюди. Є місце для тебе, для мене, для кожного. Ніхто не може його забрати, бо воно завжди було призначене для нас», – сказав Папа.