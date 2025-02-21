Тиждень госпіталізації Папи: добра реакція на терепію, але небезпека не минула

У лікарні Аґостіно Джемеллі відбулася пресконференція за участі лікарів, які відповідальні за лікування Папи Франциска, який був госпіталізований 14 лютого.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Antonella Palermo - Ватикан

Пресконференція, яка у п’ятницю, 21 лютого 2025 р., через тиждень після госпіталізації Папи, відбулася у холі римської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, розвіяла фейкові новини, які, на жаль, останніми днями поширювали деякі медіа щодо стану його здоров'я. Було чітко зазначено, що пресрелізи, опубліковані Ватиканською пресслужбою до цього часу, були підготовлені і узгоджені з лікарями, які лікують Святішого Отця. Наголошено, що в комюніке подається вся корисна і необхідна інформація, нічого не приховуючи, також і тому, що так хоче Папа.

Перед журналістами виступили професор Серджіо Альф'єрі, директор медико-хірургічного відділення лікарні та керівник команди лікарів з боку медзакладу, і доктор Луїджі Карбоне, заступник директора Управління охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану і лікуючий лікар Папи. Це підтверджує велику командну роботу, обоє також не приховували похвалу на адресу медбрата Массіміліано Страппетті, «надзвичайної людини, яка вже багато років опікується Святішим Отцем».

Загострення хронічної патології

Папа «лікувався від інфекційної хвороби, від задишки вдома, як і будь-який 88-річний пацієнт, який спочатку в таких випадках хворіє на грип», – пояснив Альф'єрі, підкресливши, що «Святіший Отець завжди хотів, щоб ми говорили правду». Папа має хронічну патологію – бронхоектатичну хворобу з астматичним бронхітом, який може мати загострення. Це для того, щоб пояснити, що в його віці йдеться стан, який за визначенням робить його вразливим пацієнтом. Далі було зазначено, що були виявлені мікроорганізми в легенях: «Там є віруси, міцети і бактерії. Хронічні захворювання – це ті, від яких не можна вилікуватися, але які можна стримувати». Лікарі також підкреслюють, що на початковому етапі Папа слухняно проходив «відповідну і належну терапію». Тепер довелося вдатися до кортизону, який «знижує імунний захист, підвищує рівень цукру в крові, а це є живильним середовищем для інфекцій; потрібно припинити певні види терапії і посилити інші: це нелегка робота, яку ми виконуємо. Тож якщо питання поставити: “Чи він поза небезпекою?”, то відповідь: Ні!».

Папа реагує на посилене лікування

Професор Альф'єрі повідомив, що сьогодні вранці медики відзначили покращення стану пацієнта. «У порівнянні з тим, коли він прибув, йому набагато краще, але ситуація може змінитися». Папа перебуває під великим медикаментозним навантаженням. Лікар Карбоне ствердив, що «він реагує на терапію», яка не була змінена, а посилена, однак, «достатньо дуже мало, щоб втратити рівновагу». Серце Папи є сильним, запевнив він: «Коли ми говоримо, що Папа є вразливим, водночас ми стверджуємо, що він є дуже сильним пацієнтом. За ним дуже добре доглядають». «Іноді йому бракує повітря, – зауважив далі Альф'єрі, – відчуття, яке не є приємним». І додає, що «голова у нього все ще як у шістдесятирічного», натякаючи на його характер людини, яка любить Церкву і не щадить себе, а тому «продовжує працювати, читає, підписує документи, жартує».

Госпіталізація доти, доки необхідно, лікування легень - тривале

Перебування в лікарні триватиме стільки, скільки необхідно, доки не відпаде потреба у стаціонарному лікуванні. Отже, не один тиждень, як зазначив Альф'єрі, повторюючи кілька разів, що перебіг пневмонії зазвичай тривалий: «Щонайменше, весь наступний тиждень. Він випишеться, коли одужає». За порадою медичного персоналу, Папа протягом цих днів госпіталізації не зустрічається зі стороннім персоналом, окрім двох-трьох близьких співпрацівників. Він не підключений до жодного апарату. Його дихання спонтанне, він харчується самостійно. Було підкреслено, що Святіший Отець зберігає добрий гумор і не є прикутим до ліжка. Лікар розповів, що коли одного разу прийшов до палати й привітався: «Доброго ранку, Святіший Отче», то у відповідь почув: «Доброго ранку, святий сину».

Загроза проникнення бактерій у кров

Якщо ж виникне сепсис, вийти з нього в його віці та з його проблемами з диханням може бути дуже важко. Таке занепокоєння висловили лікарі, відповідаючи на запитання журналістів. Ризик справді полягає в тому, що бактерія потрапить у кров, і тоді вона може локалізуватися в інших органах. Сьогодні, однак, такого не спостерігається.