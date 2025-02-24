Госпіталізація Папи: ніч проминула добре, Святіший Отець відпочиває

Після того, як напередодні ввечері пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що стан Папи Франциска, госпіталізованого в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, залишається критичним, вранці було повідомлено, що ніч пройшла спокійно.

Vatican News

«Ніч пройшла добре, Папа виспався і відпочиває». Таке повідомлення про стан здоров'я Папи вранці, 24 лютого, поширила пресслужба Святого Престолу.

У вчорашньому вечірньому інформаційному бюлетені, підсумовуючи дев'ятий день госпіталізації, повідомлялося, що «стан Святішого Отця залишається критичним», але з вечора суботи не було «подальших респіраторних кризів». Показники його крові покращуються, хоча деякі тести «показують початкову, легку, ниркову недостатність, яка перебуває під контролем». Папа при свідомості, добре орієнтується, прогноз залишається стриманим через «складність клінічної картини» і «необхідність дочекатися, поки фармакологічна терапія дасть певні результати».