Сьомий день госпіталізації Папи: незначне покращення
Пресслужба Святого Престолу повідомляє про стабільний стан Папи, який від 14 лютого перебуває в лікарні.
Vatican News
Клінічна картина щодо стану Святішого Отця незначно покращилася. Про це ввечері 20 лютого 2025 року пресслужба Святого Престолу повідомила журналістів. Як зазначається, у нього немає температури, а показники гемодинаміки залишаються стабільними.
Сьогодні вранці Святіший Отець прийняв Святе Причастя, а потім присвятив час праці.
20 лютого 2025, 19:48