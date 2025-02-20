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Молитва за Папу біля статуї святого Івана Павла ІІ на подвірʼї лікарні Молитва за Папу біля статуї святого Івана Павла ІІ на подвірʼї лікарні
ПАПА

Сьомий день госпіталізації Папи: незначне покращення

Пресслужба Святого Престолу повідомляє про стабільний стан Папи, який від 14 лютого перебуває в лікарні.

Vatican News
Клінічна картина щодо стану Святішого Отця незначно покращилася. Про це ввечері 20 лютого 2025 року пресслужба Святого Престолу повідомила журналістів. Як зазначається, у нього немає температури, а показники гемодинаміки залишаються стабільними.

Сьогодні вранці Святіший Отець прийняв Святе Причастя, а потім присвятив час праці.

20 лютого 2025, 19:48

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