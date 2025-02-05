ПАПА

Роман Олексів дітям всього світу: що б не сталося, не треба здаватися

Десятирічний Роман зі Львова, який зазнав серйозних поранень внаслідок удару російськими ракетами по центру Вінниці у липні 2022 року, був гостем ватиканських медіа разом зі своїм батьком Ярославом. Він поділився враженнями про зустріч з Папою Франциском, що відбулася в понеділок, 3 лютого. Роман розповідає також про своє навчання та хобі. «Для мене є прикладом мій тато», – каже маленький українець. Тато: «Я мрію, щоб це добро, оця його енергетика, яка в нього зараз, збереглася протягом життя».