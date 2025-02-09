Папа до військових, поліції та сил безпеки: захищайте людське життя

Проповідуючи під час Святої Меси з нагоди Ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки, Святіший Отець заохотив до того, щоб вчитися від Ісуса служити на користь добра, свободи та справедливості.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі брати і сестри, ми вдячні вам за те, що ви робите, іноді ризикуючи власним життям», – наголосив Папа Франциск у проповіді під час Святої Меси на площі святого Петра у Ватикані, яку він очолив в неділю, 9 лютого 2025 р., з нагоди Ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки. На богослужіння зібралися паломники, які представляли силовиків із понад 100 країн світу, що прибули із капеланами. Папа прочитав початок проповіді, а далі, з огляду на застуду, передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати його до кінця. Роздумуючи над євангельським уривком про покликання учнів (Лк. 5, 1-11), Святіший Отець вказав на зустріч характерні особливості зустрічі Ісуса з людиною, які виражають опіку Бога посеред трудів та невдач, які обтяжують серце і забирають надію.

Ісус дає відчути, що надія є

Папа зазначив, що Ісус має уважний і співчутливий погляд: Господь помітив два човни на березі Галилейського моря, вловлюючи розчарування рибалок, які цілу ніч безрезультатно трудилися. «Він просить Симона відплисти від землі та входить у човен, увійшовши в простір його життя, проклавши шлях до тієї невдачі, яка живе в його серці, – зауважив Святіший Отець. – Це прекрасно: Ісус не просто спостерігає, як часто робимо ми, за тим, що йде не так, і в кінцевому підсумку замикаємося у собі в оплакуванні й гіркоті; Він натомість бере на себе ініціативу, виходить назустріч Симонові, зупиняється з ним у цю важку хвилину і вирішує сісти в човен його життя, який тієї ночі безуспішно повернувся до берега».

Далі Ісус, за словами Папи, сівши в човні, почав навчати. «Побачивши в очах і серцях рибалок гіркоту після невдалої ночі праці, Ісус входить в човен, щоб навчати, тобто звіщати Добру Новину, принести світло в цю ніч розчарування, розповісти про красу Бога в стражданнях людського життя, дати людям відчути, що надія є навіть тоді, коли здається, що все втрачено», – зазначив він. За словами Святішого Отця, коли Господь входить у човен нашого життя, щоб принести нам добру звістку про Божу любов, «яка завжди супроводжує і підтримує нас», тоді «відроджується надія» та «повертається втрачений ентузіазм».

Добро може перемогти

Папа привітав представників збройних сил, поліції, сил безпеки та капеланів, закликавши їх вчитися від Ісуса «мати уважний погляд, здатний вловити загрози для спільного блага», небезпеки й ризики, які нависають над життям громадян», не лише бачити зло, щоб його викривати, «але й сісти на бурхливий човен і намагатися зробити так, щоб він не сів на мілину, виконуючи місію служіння добру, свободі та справедливості». «Ваша присутність у наших містах і місцевостях, ваше постійне перебування на боці законності та на боці найслабших стає уроком для всіх нас: вчить нас, що добро може перемогти, незважаючи ні на що, вчить нас, що справедливість, законність і громадянська відданість є необхідними цінностями і сьогодні, вона навчає нас, що ми можемо творити людяніший, справедливіший і братерський світ, незважаючи на протистояння сил зла», – підкреслив Святіший Отець.

Відважні свідки любові

Проповідник підкреслив важливість служіння військових капеланів, які служать не для того, «як це, на жаль, іноді траплялося в історії, щоб благословляти збочені воєнні дії», а виражають присутність Христа, «Який бажає супроводжувати, вислуховувати, бути близьким і підтримувати». «В якості духовної і моральної підтримки, вони ступають дорогою разом з вами, допомагаючи вам виконувати ваші завдання в світлі Євангелія та на служінні добру», –зазначив Папа.

Святіший Отець заохотив представників збройних сил, поліції та сил безпеки не втрачати з поля зору мету їхньої служби: «сприяти життю, рятувати життя» і «завжди захищати життя». «Прошу вас бути пильними: будьте пильними проти спокуси культивувати дух війни; будьте пильними, щоб не спокуситися міфом сили та гуркотом зброї; будьте пильними, щоб не заразитися отрутою пропаганди ненависті, яка ділить світ на друзів, яких треба захищати, та ворогів, яких треба поборювати. Натомість будьте відважними свідками любові Бога Отця, Який хоче, щоб ми всі були братами й сестрами», – закликає Папа.