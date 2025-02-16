Папа митцям: свідки революційного бачення на основі блаженств

У проповіді на Святу Месу з нагоди Ювілей митців та світу культури, яку зачитав кардинал Жозе Толеніно де Мендонса, Папа Франциск закликав митців великодушно відповідати на покликання, яким є їхні обдарування, щоб нести світові надію, якої він сьогодні особливо потребує.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В рамках відзначення Святого Року 2025 від 15 до 18 лютого в Римі та Ватикані відбуваються заходи з нагоди Ювілею митців та представників світу культури. У неділю, 16 лютого, вранці учасники цих подій зібралися в базиліці Святого Петра у Ватикані на Святу Месу. Було заплановано, що Євхаристійне богослужіння очолить Папа Франциск, який, однак, кілька днів перед тим був госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано інфекцію дихальних шляхів. Тож Святу Месу очолив кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, Префект Дикастерії у справах культури та освіти, який зачитав проповідь Святішого Отця.

Новий погляд на дійсність

Коментуючи уривок з Євангелії від Луки, перша частина якого представляла блаженства, а друга – суворі попередження, які виголосив Ісус, Папа Франциск зазначає, що ми чули блаженства багато разів, «але вони не перестають нас вражати». «Ці слова перевертають логіку світу і заохочують нас поглянути на дійсність новими очима, поглядом Бога, Який бачить поза видимістю і розпізнає красу навіть у крихкості та стражданні», – підкреслює він, та, скеровуючи погляд на другу частину, додає, що контраст між «блаженні ви» та «горе вам» нагадує нам «про важливість чинити розпізнання про те, в чому ми шукаємо нашу безпеку». «Ви, митці та люди культури, покликані бути свідками революційного бачення блаженств. Ваша місія – не лише творити красу, але й відкривати правду, добро і красу, приховані в складках історії, давати голос безголосим, перетворювати біль у надію», – звертається Святіший Отець до представників світу культури.

Горизонти надії

Папа визнає, що переживаємо період комплексної кризи, економічної, соціальної, та, насамперед, «кризи душі, кризи сенсу». Й завданням митця в цьому контексті є «допомогти людству не збитися з дороги, не загубити горизонт надії». Але «не легковажної, поверховної» надії, бо «справжня надія переплітається із драмою людського існування». «Ось чому справжнє мистецтво – це завжди зустріч з таємницею, з красою, яка нас перевершує, з болем, який ставить перед нами запитання, з істиною, яка нас кличе», – зазначає він, додаючи, що завданням митця є відкривати та показувати велич Бога, якою наповнений світ, як говорив поет Джерард Менлі Гопкінс. «Дорогі митці, я бачу у вас хранителів краси, яка вміє схилитися над ранами світу, яка вміє вислухати голосіння бідних, стражденних, поранених, ув'язнених, переслідуваних, біженців. Бачу у вас хранителів блаженств! Ми живемо в час, коли зводяться нові стіни, коли відмінності стають приводом для поділів, а не нагодою для взаємного збагачення. Але ви, люди культури, покликані будувати мости, творити простір для зустрічі та діалогу, просвіщати уми та зігрівати серця», – наголошує Наступник святого Петра.

Не розкіш, а потреба духу

Підсумовуючи, Святіший Отець зазначає, що хтось може запитати: навіщо пораненому світу мистецтво? Хіба немає нагальніших, конкретніших речей? «Мистецтво – це не розкіш, а потреба духу. Це не втеча, а відповідальність, заклик до дії, крик. Виховувати до краси означає виховувати до надії», – наголошує Папа, наполягаючи на тому, що «надія ніколи не відокремлена від драми життя». Ісус називає блаженними вбогих, пригноблених, лагідних, переслідуваних, і покликанням мистецтва є «брати участь у цій революції перспективи».

«Світ потребує пророчих митців, відважних інтелектуалів, творців культури. Піддайтеся проводові Євангелія Блаженств, і нехай ваша творчість буде звіщенням нового світу. Нехай ваша поезія показує його нам! Ніколи не переставайте шукати, запитувати, ризикувати. Бо справжнє мистецтво ніколи не буває комфортним, воно несе мир неспокою. І пам'ятайте: надія – не ілюзія, краса – не утопія, ваш дар – не випадковість, а покликання. Відповідайте великодушно, з пристрастю, з любов'ю», – закликає митців Святіший Отець.