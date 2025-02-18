Госпіталізація Папи: стан стабільний, частину дня він присвячує праці

З огляду на стан здоров’я Папи повідомлено про скасування ювілейної загальної аудієнції в наступну суботу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вранці, 18 лютого, пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що з огляду на стан здоров’я Святішого Отця скасована ювілейна загальна аудієнція в суботу, 22 лютого. Святу Месу в базиліці Святого Петра з нагоди Ювілею дияконів у неділю, 23 лютого, Папа Франциск доручив очолити Преосвященному Ріно Фізікеллі, Пропрефекту Дикастерії у справах євангелізації для відділу із загальних питань євангелізації в світі.

Нагадаємо, що від п’ятниці, 14 лютого, Святіший Отець перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано полімікробну інфекцію дихальних шляхів. У понеділок ввечері пресслужба Святого Престолу інформувала про те, що у Папи не зафіксовано підвищення температури, він продовжує приписане лікування, а загальний клінічний стан описано як стабільний. Він уранці прийняв Святе Причастя, після чого присвятив час роботі та читанню текстів.

«Папа Франциск зворушений численними посланнями прихильності та близькості, які він отримує в ці години; зокрема, він хоче подякувати тим, хто перебуває в лікарні, за прихильність і любов, які вони висловлюють через малюнки та повідомлення з побажаннями; він молиться за них і просить молитися за нього», – читаємо в повідомленні для журналістів.