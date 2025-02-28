Папа в лікарні: після епізоду бронхоспазму розпочато неінвазійну вентиляцію легень

Після приступу респіраторна картина погіршилася. Папі швидко провели аспірацію, розпочали неінвазивну штучну вентиляцію легень. Завжди притомний і зорієнтований, Папа співпрацював з терапевтичними процедурами. Прогноз залишається невизначеним.

Vatican News

Сьогодні у другій половині дня, після ранкового чергування респіраторної фізіотерапії з молитвою в каплиці, у Святішого Отця стався одиночний напад бронхоспазму, який, втім, призвів до епізоду блювання з вдихом і до раптового погіршення респіраторної картини. Про це ввечері, 28 лютого 2025 р., повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про перебіг чергового дня госпіталізації Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває у лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Як зазначається у повідомленні, Святішому Отцеві було негайно проведено аспірацію бронхів і розпочато неінвазивну механічну вентиляцію легень, з добрим відгуком щодо газообміну. Папа весь час залишався притомним і зорієнтованим, співпрацюючи з терапевтичними процедурами. З огляду на це прогноз залишається стриманим.

Повідомляється також, що вранці Папа прийняв Святе Причастя.

Після епізоду пронхоспазму потрібні 24-48 годин для того, щоб змогти оцінити клінічний стан пацієнта.