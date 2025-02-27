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Il Papa nel pomeriggio ha lavorato e pregato
ПАПА

Стан Папи Франциска далі покращується

Папа отримує кисневу терапію. Прогноз залишається невизначеним, потрібно ще кілька днів стабілізації в умовах стаціонару.

Vatican News

Сьогодні клінічний стан Святішого Отця далі покращується. Про це ввечері, 27 лютого 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу.

Папа отримує високопотокову кисневу терапію з вентимаскою.

З огляду на складність клінічної картини, для остаточного прогнозу потрібні подальші дні стабілізації в умовах стаціонару.

Ранок Святіший Отець присвятив дихальній фізіотерапії, чергуючи її з відпочинком, а після обіду, після чергового сеансу фізіотерапії, молився в каплиці приватної палати, прийнявши Євхаристію, а потім присвятив час праці.

27 лютого 2025, 19:44

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