Стан Папи Франциска далі покращується

Папа отримує кисневу терапію. Прогноз залишається невизначеним, потрібно ще кілька днів стабілізації в умовах стаціонару.

Vatican News

Сьогодні клінічний стан Святішого Отця далі покращується. Про це ввечері, 27 лютого 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу.

Папа отримує високопотокову кисневу терапію з вентимаскою.

З огляду на складність клінічної картини, для остаточного прогнозу потрібні подальші дні стабілізації в умовах стаціонару.

Ранок Святіший Отець присвятив дихальній фізіотерапії, чергуючи її з відпочинком, а після обіду, після чергового сеансу фізіотерапії, молився в каплиці приватної палати, прийнявши Євхаристію, а потім присвятив час праці.