Госпіталізація Папи: стан покращується. Легка ниркова недостатність подолана

Комп'ютерна томографія показала нормальний перебіг запалення, добрі аналізи крові. У другій половині дня Папа працював. Прогноз залишається стриманим.

Vatican News

Клінічний стан Святішого Отця за останні 24 години показав подальше незначне покращення. Про це ввечері, 26 лютого 2025 р. повідомила пресслужба Святого Престолу.

У повідомленні про стан здоровʼя Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває в лікарні, зазначається, що легка ниркова недостатність, яка спостерігалася останніми днями, відступила.

Комп'ютерна томографія грудної клітки, зроблена вчора ввечері, показала нормальний перебіг запалення легень. Сьогоднішні гематохімічні та гемакроцитометричні аналізи підтвердили покращення, відзначене напередодні.



Святіший Отець продовжує кисневу терапію, також і сьогодні у нього не було астматичних респіраторних кризів. Незважаючи на певне покращення, прогноз залишається стриманим.

Зазначається, що вранці Святіший Отець прийняв Святе Причастя. Друга половина дня була присвячена праці.