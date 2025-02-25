Стан Папи стабільний, він продовжує лікування та працює

Інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, пресслужба Святого Престолу зазначає, що його стан хоч і критичний, але стабільний. Прогноз лікарів надалі стриманий.

Vatican News

Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Про це ввечері, 25 лютого 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про одинадцятий день госпіталізації Папи Франциска в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

У повідомленні зазначається, що не було гострих епізодів респіраторного характеру, а гемодинамічні показники залишаються стабільними. Пополудні йому зробили планову комп'ютерну томографію з метою моніторингу двосторонньої пневмонії. Прогноз залишається стриманим.

Вранці, після прийняття Святого Причастя, Папа Франциск займався своєю працею.