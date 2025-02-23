Госпіталізація Папи: стан залишається критичним, без нових респіраторних кризів

Папа Франциск притомний і отримує кисень. Завдяки переливанню покращилися показники аналізів крові, зафіксовано початкову ниркову недостатність.

Vatican News

Стан Святішого Отця залишається критичним, однак від учорашнього вечора у нього не було жодного респіраторного кризу. Про це ввечері, 23 лютого 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу.

У повідомленні зазначається, що Папа отримав два курси концентрату еритроцитів, що принесло користь та відновло показники гемоглобіну. Тромбоцитопенія залишається стабільною, проте деякі аналізи крові свідчать про початкову, легку ниркову недостатність, яка перебуває під контролем. Триває високопоточна киснева терапія через носові канюлі.

Святіший Отець, як читаємо у повідомленні, залишається притомним і добре орієнтується. Складність клінічної картини та необхідне очікування на результати фармакологічної терапії означають, що прогноз залишається стриманим.

Вранці, у апартаментах, облаштованих на 10-му поверсі, Папа взяв участь у Святій Месі разом з тими, хто піклується про нього впродовж цих днів перебування в лікарні, яке триває від 14 лютого.