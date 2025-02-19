У Папи діагностовано двостороннє запалення легень. Ніч проминула спокійно

Святіший Отець почувається спокійно та дякує всім за слова підтримки й за молитви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Папа провів спокійну ніч, вранці пробудився та поснідав», – таке повідомлення у середу, 19 лютого 2025 р., вранці поширила пресслужба Святого Престолу, після того як напередодні ввечері було повідомлено про те, що обстеження виявили у Святішого Отця, госпіталізованого від 14 лютого в римській лікарні Аґостіно Джемеллі, початок двосторонньої пневмонії.

«Лабораторні аналізи, рентген грудної клітки та клінічний стан Святішого Отця і надалі представляють складну картину», – йшлося у повідомленні за підсумками вівторка, пʼятого дня госпіталізації, в якому зазначалося, що «полімікробна інфекція, яка виникла на тлі бронхоектазів та астматичного бронхіту, і яка вимагала застосування кортизонової антибіотикотерапії, ускладнює терапевтичне лікування».

«Контрольна комп'ютерна томографія грудної клітки, яку Святіший Отець пройшов сьогодні в другій половині дня (18 лютого), призначена ватиканською медичною командою охорони здоров'я та медичною командою Фундації “A. Gemelli Policlinico”, виявила початок двосторонньої пневмонії, що вимагає додаткової медикаментозної терапії», – зазначалося в тексті.

Далі повідомлялося, що незважаючи на все це, Папа Франциск перебуває в доброму настрої, вранці прийняв Святе Причастя, а протягом дня чергував відпочинок з молитвою і читанням текстів. «Він дякує за близькість, яку відчуває в цей час, і з вдячним серцем просить, щоб ми продовжували молитися за нього», – підсумовується в комюніке.