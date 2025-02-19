Госпіталізація Папи: клінічний стан стабільний, деякі аналізи покращилися

Пресслужба Святого Престолу поширила повідомлення про перебіг шостого дня госпіталізації Папи Франциска.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан



Клінічний стан Святішого Отця, якому напередодні діагностовано початок двосторонньої пневмонії, стабільний. Про це ввечері 19 лютого 2025 р. повідомила пресслужба Святого Престолу.

У повідомленні зазначається, що аналізи крові, оцінені медичним персоналом, свідчать про незначне покращення, особливо в показниках запалення.

Після сніданку Папа прочитав кілька газет, а потім разом зі своїми найближчими співробітниками зайнявся роботою. Перед обідом він прийняв Святе Причастя.

У другій половині дня Святішого Отця відвідала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, з якою він мав 20-хвилинну приватну зустріч.

Нагадаємо, що Папа Франциск був госпіталізований 14 лютого після лікування бронхіту в домашніх умовах. Спочатку було виявлено інфекцію дихальних шляхів, а 18 лютого обстеження виявили початок двосторонньої пневмонії.