Стан здоров’я Папи стабільний, він дякує за слова підтримки й молитву

Підтверджено інфекцію дихальних шляхів, водночас зафіксовано покращення деяких аналізів. За рекомендацією лікарів Папа не проводитиме в неділю молитву «Ангел Господній».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ввечері, в суботу, 15 лютого 2025 р., пресслужба Святого Престолу поширила повідомлення про стан здоров’я Папи Франциска, який від п’ятниці госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, куди від прибув із симптомами гострого бронхіту.

У повідомленні зазначається, що Святіший Отець почувається добре, не зафіксовано підвищення температури. Обстеження, проведені протягом суботнього дня підтверджують інфекцію дихальних шляхів. Відповідно до отриманих результатів терапія дещо відкоригована. Лабораторні аналізи зафіксували покращення деяких показників.

Папа Франциск протягом дня прийняв Святе Причастя та чергував відпочинок із молитвою та читанням. Щоб сприяти одужанню, медичний персонал приписав повний відпочинок, тому в неділю, 16 лютого, Святіший Отець не провадитиме опівдні молитву «Ангел Господній», але має намір надіслати для публікації текст роздумів.

Повідомлення завершується згадкою про те, що Папу Франциска поінформовано про численні повідомлення та послання про близькість і молитву, отримані протягом цих днів, за що він висловлює свою вдячність і просить не переставати молитися за нього.