Папа добре відпочив протягом усієї ночі

Пресслужба Святого Престолу інформує про стан Папи Франциска, який провів десяту ніч в римській лікарні Аґостіно Джемеллі.

Vatican News

«Папа добро відпочив, протягом усієї ночі». Про це у вівторок, 25 лютого 2025 р., вранці повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан Папи Франциска, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Як відомо, більше деталей про перебіг лікування надається у вечірньому бюлетені. Зокрема, вчора ввечері повідомлялося про те, що його стан дещо покращився, не було нових респіраторних кризів, через що також був зменшений потік кисню, відзначено також покращення аналізів. У комюніке наголошувалося, що виявлена в неділю легка ниркова недостатність перебуває під контролем і не викликає занепокоєння. Папа у понеділок знову почав працювати, а ввечері знову зателефонував до парафії в Газі.