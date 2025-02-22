Госпіталізація Папи: респіраторний криз вранці

Папа Франциск, незважаючи на посилення болю, провів день у кріслі. Виникла потреба в переливанні крові, прогноз невизначений.

Vatican News

Стан Святішого Отця залишається критичним, тому, як пояснили вчора лікарі, Папа не є поза небезпекою. Про це йдеться у повідомленні для журналістів, яке ввечері, 22 лютого 2025 р. поширила пресслужба Святого Престолу.

Інформуючи про стан Святішого Отця, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано двосторонню пневмонію, комюніке повідомляє, що вранці у Папи Франциска стався тривалий астматичний респіраторний криз, який також вимагав застосування високопоточного кисню. Аналізи крові також показали тромбоцитопенію, пов'язану з анемією, що вимагало застосування переливання крові.

Однак зазначається, що Святіший Отець перебуває в бадьорому стані і провів день в кріслі, хоча почувається гірше, ніж напередодні. На даний момент прогноз стриманий.