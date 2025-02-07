Послання Папи на Всесвітній день місій: Христос відроджує надію на Бога

У цьогорічному посланні на Всесвітній день місій, Святіший Отець пригадує деякі важливі аспекти християнської місійної ідентичності, щоб Церква, силою Святого Духа, відроджувала у світі надію.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Наслідуючи Христа Господа, християни покликані передавати Добру Новину», – наголошує Папа у Посланні на Всесвітній день місій, який відзначатиметься 19 жовтня. Цьогорічна тема Дня місій – «Місіонери надії серед народів».

Христос – наша надія

Папа закликає спрямувати свій погляд на Христа, Який є центром історії, присутнім в сьогоденні. Ісус, довіряючи Небесному Отцеві, здійснює план спасіння людства, «план миру для майбутнього, сповненого надії (пор. Єр. 29,11)». «Таким чином, він став Божественним Місіонером надії, найвищим зразком для тих, хто протягом століть виконує отриману від Бога місію навіть серед екстремальних випробувань», – наголошує Святіший Отець.

За його словами, через своїх учнів, посланих до всіх народів, Господь Ісус продовжує своє служіння для людства, схиляючись «над кожною бідною, стражденною, зневіреною і переслідуваною людиною», щоб вилити на її рани «єлей утіхи і вино надії». Хоч Церкві, спільноті Христових учнів-місіонерів, доводиться стикатися з труднощами та власною недосконалістю, «вона постійно спонукувана любов’ю Христа продовжувати разом з Ним цю місіонерську подорож» і відповідати, як і Він «на стогін кожного створіння, яке очікує на остаточне відкуплення». «Тож відчуймо в собі наснагу ступати слідами Господа Ісуса, щоб разом з Ним і в Ньому стати знаками й посланцями надії для всіх, у кожному місці та обставинах, які Бог дарує нам у житті. Нехай усі охрещені, учні-місіонери Христа зроблять Його надію сяючою в кожному куточку землі!» – закликає Папа.

Він дякує місіонерам, які вирушили євангелізувати інші народи, будучи місіонерами великої надії, яку дарував Христос. «Горизонт цієї надії перевершує скороминущі земні реалії і відкривається на божественні, які ми вже передчуваємо в сьогоденні. Дійсно, як нагадував святий Папа Павло VI, спасіння в Христі, яке Церква пропонує всім як дар Божого милосердя, є не тільки іманентним, мірою матеріальних чи навіть духовних потреб, які повністю ототожнюються з тимчасовими бажаннями, надіями, заняттями і боротьбою, але також спасінням, яке виходить за всі ці межі, щоб відбутися в спілкуванні з єдиним Абсолютом, Богом», – пише Святіший Отець.

Християни – будівничі надії серед народів

«Радість і надія, смуток і тривога сучасних людей – особливо бідних і стражденних – є радістю і надією, смутком і тривогою Христових учнів, і немає нічого по-справжньому людського, що не знайшло б відлуння в їхніх серцях», – цитує Святіший Отець навчання ІІ Ватиканського Собору (GS, 1). Він зазначає, що цей знаменитий вислів, який виражає почуття і стиль християнських спільнот у кожну епоху, продовжує надихати їх членів та допомагає їм ступати у світі разом зі своїми братами й сестрами.

За його словами, християнські спільноти можуть стати знаками нової людяності у світі, який демонструє серйозні симптоми її кризи: «поширене почуття розгубленості, самотності і покинутості людей похилого віку, труднощі з пошуком готовності допомогти з боку тих, хто живе поруч». Крім того, у найбільш технологічно розвинених країнах між людьми втрачається близькість, а «прив'язаність до речей та амбіції роблять нас егоцентричними і нездатними до альтруїзму». У цьому контексті Євангеліє, прожите в спільноті, може відновити в нас «цілісне, здорове, відкуплене людство». «Тому поновлюю заклик до виконання дій, зазначених в ювілейній буллі (Spes non confundit, 7-15), приділяючи особливу увагу найбіднішим й найслабшим, хворим, людям похилого віку, тим, хто виключений з матеріалістичного та споживацького суспільства. І робити це в Божому стилі: з близькістю, співчуттям і ніжністю, дбаючи про особисті стосунки з братами і сестрами в їхній конкретній ситуації», – запрошує Папа, додаючи, що саме ці особи часто навчають нас, як жити з надією.

Відновлення місії надії

Святіший Отець зазначає, що перед обличчям нагальності місії надії сьогодні, Христові учні покликані насамперед навчитися бути «ремісниками» надії, черпаючи силу Святого Духа з молитви, у літургії Церкви та зі Святих Таїнств, щоб працювати на великій ниві євангелізації світу. «Молячись, ми зберігаємо іскорку надії, запалену в нас Богом, щоб вона стала великим вогнем, який освітлює і зігріває всіх навколо нас, також конкретними діями і жестами, натхненними самою молитвою», – зауважує Папа. Він заохочує, зокрема, до молитви псалмів, які є «великою симфонією молитви, композитором якої є Святий Дух».

Наприкінці послання Святіший Отець вказує на спільнотний вимір євангелізації. «Цей процес не завершується першим звіщенням і Святим Таїнством Хрещення, але продовжується розбудовою християнських спільнот через супровід кожного охрещеного на шляху Євангелія. У сучасному суспільстві приналежність до Церкви ніколи не є раз і назавжди набутою реальністю. Тому місіонерська діяльність, спрямована на передання та формування зрілої віри в Христа, є парадигмою кожного діла Церкви, діла, яке вимагає спільності молитви та дії», – наголошує Папа. Він закликає дітей, молодь, дорослих та літніх людей брати активну участь у спільній євангелізаційній місії свідченням свого життя й молитви.

«Нехай світло християнської надії досягне кожну людину, як послання Божої любові, звернене до всіх! І нехай Церква буде вірним свідком цього звіщення в кожному куточку світу!» – пише Святіший Отець, ввіряючи це побажання заступництву Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Христа – нашої надії.