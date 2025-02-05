Папа зустрівся з групою сиріт з України й отримав символічний подарунок

Перед загальною аудієнцією Папа зустрівся із сімома дівчатами з Харкова, яким допомагає італійська асоціація «Жива пам’ять». Між ними була Вероніка, поранена внаслідок російського обстрілу, яка подарувала йому Вільну, ляльку, в якій зашитий осколок, який ледь не пробив серце дівчини.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ /Salvatore Cernuzio - Ватикан

Осколок від російської бомби, який майже пробив її артерії, коли вона гуляла вулицею з собакою, 18-річна харків'янка Вероніка зашила в маленьку ляльку Вільну, символ стійкості та відродження. Цю ляльку в середу, 5 лютого 2025 р., дівчина вручила Папі Франциску, який перед загальною аудієнцією в залі Павла VI у Ватикані окремо зустрівся з групою українських сиріт, дівчат віком від 6 до 19 років.

Про зустріч ватиканським медіа розповіла Клаудія Конте, журналістка, письменниця та активістка, що брала участь у цій аудієнції як контактна особа італійської асоціації «Memoria Viva» (Жива памʼять). Йдеться комунікаційний проект, створений для того, щоб зберегти пам'ять про минуле, з якого народилася недавня історія, який в основному адресований молоді, закликаючи її до зобов'язання збирати живі свідчення тих, хто пережив різні жахіття (від Голокосту до війн наших днів) і передавати цей досвід в майбутнє.

Наймолодші жертви війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну асоціація з перших днів почала доставляти допомогу: спочатку до польського та румунського кордонів, потім до Львова, Миколаєва, Києва, Бучі, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. «Ми організували 54 вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, все, що могло перевозити предмети першої необхідності, ліки, ковдри, їжу», – згадує Конте, підкреслюючи, як гуманітарна допомога переросла у справжні стосунки, зокрема, близькі стосунки з цими дівчатами та дітьми, яких війна позбавила родинного тепла. Зокрема, Харків, за її словами, є одним з найбільш постраждалих міст. «Діти – справжні жертви війни», – підкреслює Клаудія, додаючи, що також і молодь. Як от Вероніка, яка не зробила нічого поганого, просто вигулювала собаку, коли вибухнув снаряд, осколки якого ледь не пронизали її серце. «Вона дивом залишилася живою», – зазначає активістка. До порятунку причинилися також лікарі фундації «Don Gnocchi» з Мілана, куди її перевели в серпні 2024 року завдяки каналу, який відкрив кардинал Маттео Дзуппі, Голова Італійської єпископської конференції та посланник Папи Франциска з питань пошуків шляхів до миру в Україні.

Значну частину дня діти Харкова змушені проводити в бомбосховищах. Саме в одному з них і народилася Вільна в рамках діяльності гуртка з вишивання та шиття, однією з форм діяльності, яка організовується поряд з навчанням для наймолодших у цих обставинах. Лялька є частиною проекту солідарності, покликаного підтримати діяльність сиротинця.

Зустріч з Папою

Папа прийняв подарунок з усмішкою, якою він обдарував кожну з дівчат, які були одягнені у вишиванки та тримали прапор України. Святіший Отець підписав його і потиснув руку кожній з присутніх. «Він був задоволений, щасливий, хоча виглядав дещо втомленим», – зауважила Клаудія Конте, додаючи, що була глибоко вражена силою його духу: «Його бажання бути поруч з цими дітьми є чимось заразливим, що спонукає докладати ще більше зусиль для того, щоб бути більш відповідальними щодо тих, хто страждає, щодо найменших».

Комунікувати добро

Волонтери «Живої памʼяті» у надалі підтримуватимуть дівчат, які повертаються в Україну, в місця, що позначені стражданнями та нестачами. «Це те, що, звісно, робиться без гамору, але також потрібно комунікувати про це, бо в іншому випадку існуватиме загроза, що гамір здійматиме лише зло. Важливо також розповідати позитивні речі, бо вони передають надію», – підкреслює Клаудія Конте, яка тричі побувала в Україні та на власні очі бачила, що має на увазі Папа, коли називає країну «мученицькою».