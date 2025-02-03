Папа зустрівся з Романом з Вінниці, що постраждав від російської ракети

У липні 2022 року Роман був поранений внаслідок удару російськими крилатими ракетами по центру Вінниці, отримавши 45% опіків поверхні тіла, а на спині – найважчого четвертого ступеня. Ставши амбасадором українських дітей, який свідчить світові про страждання, завдані війною, та про їхню незламність, сьогодні він вчергове зустрівся з Папою Франциском.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

Сліди опіків, отримані внаслідок ураження російською ракетою, які охопили 45% тіла, для маленького Романа Олексіва більше не є причиною сорому. Він носить їх, справді, з гідністю, але він робив це вже тоді, коли був змушений носити маску, рукавички та захисний костюм, який надавав йому вигляду майже супергероя з коміксів. Зрештою, ця дитина, яка у віці 7 років пережила смертельну атаку, заслуговує на те, що зватися героєм.

Йдеться про атаку 14 липня 2022 року, коли в центр Вінниці прилетіли російські крилаті ракети «Калібр». В результаті загинуло 28 людей і понад двісті було поранено. Тоді загинула мама Романа, а хлопчик отримав поранення, зокрема, опіки спини четвертого ступеня.

На загальній аудієнції 6 грудня 2023

Чергова зустріч з Папою Франциском

Дев’ятирічний хлопчик цими днями прибув до Ватикану, де втретє обійняв Папу Франциска. Перший раз це сталося під час загальної аудієнції 6 грудня 2023 року, коли він, у рукавичках і синій масці, передав Святішому Отцеві листа, а потім підвівся, і обійняв його. Друга зустріч відбулася 25 травня 2024 року в контексті першого Всесвітнього дня дітей, який відзначався у Церкві з ініціативи Папи Франциска.

Зустріч у Ватикані 25 травня 2024

Альянс на підтримку найменших

Читай також 01/02/2025 Захист прав дітей: альянс на підтримку дітей за участі БФ «Незламні» з України У Римі формується «Alliance Unbroken Kids», що згуртовує зусилля на підтримку дітей, що страждають від наслідків війни. Серед партнерів – БФ «Unbroken», який, серед іншого, ...

У понеділок, 3 лютого 2025 р., Святіший Отець прийняв Романа разом з делегацією «Alliance Unbroken Kids» (Альянсу “Незламні діти”), створеної напередодні в контексті Саміту світових лідерів у Ватикані, присвяченого правам дітей. До альянсу ввійшли Італійська конфедерація братств «Misericordia», фундація «5P Europe» та БФ «Незламні» зі Львова, який здійснює проекти для постраждалих від російської агресії проти України. В неділю, 2 лютого, вони підписали угоду про співпрацю з метою надання матеріальної та психологічної підтримки дітям, пораненим війнами, що точаться в світі.

Папа прийняв групу в кабінеті при залі Павла VI, перед аудієнцією для паломників з країн Північної Європи. Представники Альянсу показали Папі Франциску відео з проектами, а також книги та дитячі малюнки. Роман, натомість, подав Святішому Отцеві руку, вже вільну від рукавичок, прибувши з нарешті відкритим обличчям, яким припав до плеча Папи.