Папа на форум тубільних народів: захист прав - справа не лише справедливості

Папа Франциск написав привітання учасникам VII засідання Форуму тубільних народів, в якому підкреслює, що захист їхніх прав – це також питання майбутнього всього людства, щоб передати майбутність поколінням гармонійний світ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Земля, вода і їжа – це не просто товари, а основа життя і зв'язку цих народів з природою. Тому захист цих прав є не лише питанням справедливості, але й гарантією сталого майбутнього для всіх», – наголошує Папа Франциск у посланні організаторам і учасникам VII засідання Форуму тубільних народів, який 10-11 лютого 2025 р. відбувається у Римі в осідку Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) на тему «Право корінних народів на самовизначення: шлях до продовольчої безпеки та суверенності». Послання вранці, 10 лютого 2025 р., зачитав монсеньйор Фернандо Чіка Арельяно, Постійний спостерігач Святого Престолу при FAO, IFAD і WFP.

Коментуючи тему зустрічі, Святіший Отець звертає увагу на те, що вона спонукає нас до визнання цінності корінних народів, як також спадку прадавніх знань і практик, які є багатством для всього людства. «Захист права на збереження своєї культури та ідентичності неодмінно передбачає визнання цінності їхнього внеску в суспільство і захист їхнього існування та природних ресурсів, необхідних для життя», – пише він, звертаючи увагу на загрозу, яку щодо цього несе захоплення оброблювальних земель державами та міжнародними корпораціями, що підважує «право громад на гідне життя».

Папа Франциск переконаний, що «натхнені почуттям приналежності» до того самого людського роду, ми можемо зробити так, «щоб майбутні покоління втішалися світом, що перебуває в гармонії з красою й добротою, якими керувалися Божі руки під час його створення». «Молю Всемогутнього Бога, щоб ці зусилля були плідники та послужили натхненням для провідників народів, таким чином, щоб вони впроваджували відповідні заходи для того, щоб людство прямувало в єдності до досягнення спільного блага, нікого не виключаючи і не залишаючи позаду», – підсумовує він.