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ПАПА

Папу Франциска в лікарні відвідала Глава італійського уряду

Джорджа Мелоні від побажала Святішому Отцеві швидкого одужання.

Vatican News

У середу, 19 лютого 2025 р., в другій половині дня, Папа Франциск прийняв з візитом у лікарняній палаті Джорджу Мелоні, Главу Ради Міністрів Італії, яка від імені уряду та всієї країни склала йому побажання швидкого одужання. «Я дуже рада, що побачила його уважним і чуйним. Ми жартували, як завжди. Він не втратив своє відоме почуття гумору», – зазначила політикиня, слова якої наведені в релізі кабінету міністрів.

19 лютого 2025, 16:56

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