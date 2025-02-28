Папа: перед таємницею невинних страждань будь-яке зло перевершує любов Бога

Відповідаючи на лист Чінції з Риму, яка втратила свого сина, Святіший Отець пише, що зустріч з Христом, Який є любов’ю, що перевершує будь-яке зло, може утішити наші серця та допомогти знайти відповіді на питання, які нас мучать.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Знайте, що я поруч з вами, і хотів би втішити вас, як Ісус втішав стражденних і підбадьорював надією», – пише Папа Франциск, відповідаючи на лист Чінції, матері, яка втратила свого 21-річного сина в автокатастрофі. Відповідь Папи опублікована в часописі «Piazza San Pietro», який видає Папська базиліка святого Петра у Ватикані.

Горе, яке закарбувало біль в серці та спонукало допомагати іншим

«Мене звати Чінція, я мати Фабріціо, доброго, великодушного і чуйного лише 21-річного хлопця, який в ніч з 4 на 5 жовтня 2019 року пішов провести вечір з друзями, але так і не повернувся», – такими словами починається лист до Святішого Отця. Жінка пише, що тієї ночі її син перебував на задньому сидінні автомобіля, яким кермував один з юнаків, що, знехтувавши правилами дорожнього руху, спричинився до того, що машина кілька разів перекинулася, а її син, намагаючись врятувати дівчину, яка сиділа поруч, загинув.

«Після трагедії ми з чоловіком занурились у темряву, відчували ненависть, злість, біль і втратили віру. Згодом, 8 грудня 2019 року, завдяки Діві Марії, я повернулася до віри та знову почала молитися; мій чоловік, натомість, більше не спроможний це робити», – ділиться Чинція. Вона розповідає, що подружжя в певний момент усвідомило, що мусить стати на ноги і зрозуміти сенс горя. Тому вони стали волонтерами Червоного Хреста, заснували неприбуткову організацію, щоб допомогати тим, хто страждає, просуваючи культуру життя і працюючи над профілактикою порушення правил дорожнього руху в школах та інших місцях.

«Папо Франциску, дякую Вам за Ваші слова від 31 жовтня минулого року, звернені до батьків, які втратили дитину, і з цієї нагоди хочу Вас запитати, чому Господь не врятував Фабріціо, даруючи нам цей великий біль, який завше присутній в наших серцях? І де зараз перебуває Фабріціо? Чи він на небесах? Чи він став нашим ангелом-хранителем? Тільки Ви, Святіший Отче, можете відповісти на ці запитання, які щодня мене мучать», – запитує матір.

Цінність молитви та присутності Діви Марії

«Ваша молитва випливає з найжорстокішого і неприродного болю: втрати вашого сина Фабріціо», – пише Папа, відповідаючи на лист. За його словами, не існує слів розради чи навіть опису стану матері чи батька, які втратили дитину, однак запевняє у своїй близькості та бажає втішити згорьовану матір, «як Ісус втішав стражденних і підбадьорював надією». «Завжди просіть заступництва у Діви Марії, яка вже дуже допомогла вам і завжди буде поруч з вами й вашим чоловіком Антоніо», – просить Святіший Отець.

Відтак він цитує слова з молитви до «Діви очікування» авторства італійського єпископа Антоніо Белло: «Свята Маріє, жінко очікування, утіш горе матерів, які тужать за своїми дітьми, які, вийшовши одного разу з дому, більше ніколи не повернулися [...]. Очікування завжди є знаком надії. Зроби нас, отже, Діво Маріє, служителями очікування. І нехай же Господь, що приходить, о Діво Адвенту, застане нас, також і завдяки Твоїй материнській співучасті, зі світильником у руках». Папа зауважує, що ми не можемо отримати всіх відповідей щодо таємниці невинних страждань, однак Пресвята Богородиця сьогодні бере участь і розділяє їхній біль як Мати людства, Мати всіх нас, і «в тиші супроводжує кожне розбите серце».

Святіший Отець ділиться, що йому допомагають слова надії святого Івана Павла ІІ: «Немає такого зла, з якого Бог не знав би, як зробити більше добро». «У молитві, у благодаті, яку Господь безмірно дарує нам кожного дня, у поступі нашої подорожі віри, у нашому сакраментальному житті, щиро відкриймо наші серця. Тоді Ісус, який плаче разом з нами, посіє в наших серцях всі відповіді, які ми шукаємо. Зустріч з Ним є Любов’ю, яка спасає, Любов’ю, яке перевершує будь-яке зло», – пише на завершення Папа Франциск.