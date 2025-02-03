Папа: немає нічого вартіснішого ніж життя дитини

Папа Франциск відкрив у Ватикані Всесвітній саміт з прав дитини і закликав прислухатися до наймолодших, щоб сказати «ні» війні, насильству, несправедливості та культурі відкинення мов непотребу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дитинство, якого позбавляють, – це мовчазний крик, що викриває несправедливість економічної системи, злочинність воєн, відсутність медичної допомоги та шкільної освіти», – сказав Папа Франциск, відкриваючи 3 лютого 2025 р. у Ватикані Саміт на тему прав дітей на тему «Любімо їх і захистімо», який зібрав високопосадовців, представників міжурядових і неурядових організацій, Церкви, інших релігій та світу спорту й культури.

Святіший Отець зазначив, що також і сьогодні життя мільйонів дітей позначене війнами, злиднями, несправедливістю та експлуатацією, і навіть у країнах, які не потерпають від бідності та конфліктів, існують важкі периферії, які не можна ігнорувати. «Дедалі частіше ті, у кого життя попереду, не можуть дивитися на нього з упевненістю та позитивом. Саме молоді люди, які є знаком надії в суспільстві, відчувають труднощі з тим, щоб розпізнати надію в собі. Це сумно, це тривожно», – додав він.

Проблеми запереченого дитинства

Наступник святого Петра назвав неприйнятним те, що діти вмирають внаслідок бомбардувань, «приносяться в жертву ідолам влади та ідеологій». Іноді самі діти змушені брати зброю в руки, а в країнах, де нема війн, діти стають жертвами насильства з боку криміналітету. «Також перебільшений індивідуалізм розвинутих країн згубно впливає на малечу», – додав він, зауважуючи, що діти іноді стають жертвами тих, хто покликаний їх захищати, або ж залежностей батьків. Діти гинуть під час міграційного явища. «Це різні ситуації, але перед якими ми ставимо одне й те саме запитання: як це можливо, що життя дитини може ось так закінчитися?» – мовив Папа, підкреслюючи, що це є неприйнятним і слід протидіяти цій тенденції.

«Ми зібралися тут сьогодні, щоб сказати, що ми не хочемо, щоб це стало новою нормою. Ми не можемо погодитися, щоб до цього звикли. Певна динаміка в медіа має тенденцію робити людство нечутливим, викликаючи загальне зачерствіння ментальності. Це закрита ментальність. Ми ризикуємо втратити те, що є найблагороднішим у людському серці: співчуття, милосердя. Неодноразово ми ділилися цим занепокоєнням з деякими з вас, що представляєте релігійні спільноти», – сказав Святіший Отець.

Послання дітей

Перед тим, як Папа прибув на зустріч, діти вручили йому багато кольорових малюнків та послання від імені наймолодших жителів планети, дякуючи за те, що він вислуховує їхні запитання, та за довіру, яку він покладає на дітей, щоб вони могли змінити світ. На початку зустрічі до присутніх звернувся о. Енцо Фортунато, президент Папського комітету з питань Всесвітнього дня дитини: «Ми всі єднаємося з Вами, – сказав він, звертаючись до Папи, – щоб захистити найважливіше джерело любові, надії та життя».

Деякі статистики

У своєму слові Святіший Отець навів деякі дані. Сьогодні, за його словами, понад 40 мільйонів дітей вимушено переміщені через війни, а приблизно 100 мільйонів не мають постійного місця проживання. Приблизно 170 мільйонів дітей є жертвами трудової експлуатації, торгівлі людьми, примусових шлюбів. Мільйони дітей мігрують, дедалі частіше без супроводу. Чимало дітей, приблизно 150 мільйонів, залишаються «невидимими», бо їхнє народження не фіксується юридично.

Історія, яка повторюється

«На жаль, ця історія утисків дітей повторюється: якщо ми розпитаємо людей похилого віку, дідусів і бабусь, про війну, яку вони пережили, коли були дітьми, то з їхньої пам'яті виринає трагедія», – сказав Папа, зазначивши, що він сам виростав з розповідями дідуся про першу світову війну, що відкрило йому «очі та серце на жахіття війни».

«Поглянути очима тих, хто пережив війну, – найкращий спосіб зрозуміти неоціненну цінність життя. Але також слухати дітей, які сьогодні живуть в умовах насильства, експлуатації чи несправедливості, слугує зміцненню нашого “ні” війні, культурі відкидання мов непотребу та наживи, в якій все купується і продається без поваги та турботи про життя, особливо про маленьке і беззахисне життя. В ім'я цієї логіки відкидання, в якій людина робить зі себе всемогутню, життя, що зароджується, приноситься в жертву через людиновбивчу практику абортів. Аборт припиняє життя дітей і перекриває джерело надії всього суспільства», – мовив Святіший Отець.