Папа в лікарні: ніч пройшла спокійно

Пресслужба Святого Престолу інформує, що Папа, який від 14 лютого госпіталізований у лікарні Аґостіно Джемеллі, провів чергову спокійну ніч.

Vatican News

«Ніч пройшла добре, сьогодні вранці Папа Франциск прокинувся і поснідав». Таке повідомлення вранці, 21 лютого, поширила прес-служба Святого Престолу.

У вчорашньому вечірньому повідомленні зазначалося, що клінічний стан Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, дещо покращився, температура не підвищується, а показники гемодинаміки стабільні. Святіший Отець, згідно з тим, що стало відомо, має осередки пневмонії, але дихає самостійно, а його серце працює добре.