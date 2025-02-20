Чергова ніч Папи Франциска в лікарні проминула спокійно

Святіший Отець поснідав і присвячує час праці в умовах стаціонару.

Vatican News

Зранку, в четвер, 20 лютого 2025 р., Ватиканська пресслужба повідомила про стан Папи Франциска, що від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, вказуючи на те, що ніч пройшла спокійно, і що прокинувшись, він спожив сніданок, сидячи в кріслі. Крім того, відомо, що він присвячує час діяльності, пов’язаній з його працею.

Напередодні ввечері зазначалося, що стан Святішого Отця стабільний, а деякі аналізи дещо покращилися.