Госпіталізація Папи: клінічна картина дещо покращилася

Пресслужба Святого Престолу інформує про стан здоров'я Папи: нових респіраторних кризів немає, результати обстежень покращилися. Легка ниркова недостатність не викликає занепокоєння. Святіший Отець повернувся до роботи, а ввечері зателефонував до парафії в Газі.

Vatican News

Клінічна картина Святішого Отця, який хоч і перебуває у критичному стані, дещо покращилася. Про це ввечері 24 лютого інформує пресслужба Святого Престолу.

У повідомленні зазначається, що також і сьогодні не було жодного епізоду астматичного респіраторного кризу, а деякі лабораторні аналізи покращилися. Не викликає занепокоєння поява легкої ниркової недостатності. Киснева терапія триває, хоча і з дещо зменшеним потоком та відсотком кисню. Лікарі, зважаючи на складність клінічної картини, поки що обережні з прогнозами.

Вранці Святіший Отець причастився, а вдень повернувся до трудової діяльності. Увечері він зателефонував настоятелю парафії в Газі, щоб висловити свою батьківську близькість.

Повідомлення завершується запевненням у тому, що Папа Франциск складає подяку всьому Божому люду, який в останні дні збирається, щоб молитися за його здоров'я.