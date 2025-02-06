Папа: символ віри спільний для всіх християн

Приймаючи на аудієнції представників давньосхідних православних Церков, Папа Франциск висловив сподівання, що цей візит послужить «символом» сопричастя в часі, коли Церква прямує до повної єдності.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 6 лютого 2025 року Папа Франциск прийняв на аудієнції в «Домі святої Марти» у Ватикані молодих священників і монахів Давньосхідних Православних Церков. Йдеться про Церкви, які не прийняли вчення Халкідонського Собору 451 року та подальші собори.

Через застуду Святіший Отець проводив зустрічі не в Апостольському палаці, а в резиденції, вручивши приготовану промову в письмовій формі. У ній Єпископ Риму висловлює свою радість з нагоди візиту молодих представників Вірменської, Коптської, Етіопської, Еритрейської, Маланкарської та Сирійської Орієнтальних Православних Церков. Це вже п’ятий навчальний візит до Ватикану для молодих священників і монахів цих Церков, організований Дикастерією сприяння єдності християн. Папа висловлює вдячність за цей «обмін дарами», якому сприяє Міжнародна спільна комісія з богословського діалогу між Католицькою Церквою та Давньосхідними Православними Церквами, адже він дозволяє діалогові любові прямувати разом з діалогом істини.

Символ віри має екуменічний вимір

Святіший Отець підкреслює, що цей візит «має особливу актуальність у році, коли святкуємо 1700-у річницю Нікейського Собору, першого Вселенського Собору, який уклав Символ віри, спільний для всіх християн». Отож, Папа пропонує поміркувати над поняттям “Символ”, «який має промовистий екуменічний вимір у своєму потрійному значенні».

Символ віри об’єднує християн

«У богословському сенсі під Символом віри розуміється сукупність основних правд християнської віри, які доповнюють і узгоджуються одна з одною. У цьому сенсі Нікейський Символ віри, який лаконічно викладає таємницю нашого спасіння, є незаперечним і не має собі рівних», – пояснює Папа. За його словами, «символ віри має також і еклезіологічне значення: адже, окрім істин, він ще й об’єднує віруючих» та «є знаком визнання і спілкування між вірними». Єпископ Риму наголошує, що «християни, які все ще розділені, подібні до “осколків”, які повинні знайти єдність у сповідуванні єдиної віри, яку носимо, як скарб у глиняних посудинах» (пор. 2 Кор 4,7).

Проголошення віри вимагає любові

Далі Папа Франциск роздумував над духовним значенням Символу віри, пригадуючи, що це, насамперед, молитва прослави, яка єднає християн з Богом. Він нагадує, що «проголошення спільної віри, власне, вимагає насамперед, щоб ми любили один одного, як закликає нас східна Літургія перед проказуванням Символу віри: “Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати, Отця, і Сина, і Святого Духа”». На завершення, Святіший Отець висловив сподівання, що цей візит православних священиків і монахів послужить «символом» сопричастя в тому часі, коли Церква прямує до повної єдності, про яку молився Ісус.