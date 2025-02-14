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2025.02.14 S.E. il Signor Robert Fico, Primo Ministro della Repubblica Slovacca 2025.02.14 S.E. il Signor Robert Fico, Primo Ministro della Repubblica Slovacca  (Vatican Media)
ПАПА

Папа Франциск прийняв Прем’єр-міністра Словаччини

З нагоди візиту Папа Франциск подарував Главі Уряду книгу про переслідування українських греко-католиків в Радянському Союзі. Під час переговорів у Державному Секретаріаті йшлося також про ситуацію в Україні та пошуки шляхів до миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 14 лютого 2025 р., Папа Франциск прийняв у Ватикані, в «Домі святої Марти», Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, аудієнція, яка завершилася обміном подарунками, тривала півгодини.

З нагоди зустрічі, що відбувала в день, коли Церква латинського обряду вшановує пам’ять святих Кирила й Методія, Глава словацького уряду подарував Святішому Отцеві бронзову композицію, яка зображує цих святих, а також образ ангела-охоронця. Папа Франциск подарував гостеві, серед іншого, теракотову композицію «Лагідність і любов» та книгу «Переслідувані за правду. Українські греко-католики за залізною завісою», яка кілька років тому побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві.

Після аудієнції в Святішого Отця Роберт Фіцо зустрівся з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Ваховскі, Заступник Секретаря у справах стосунків з державами.

Ватиканська пресслужба інформує, що під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті було підтверджено взаємну вдячність за міцні двосторонні стосунки та спільні зусилля на користь соціальної згуртованості. У цьому контексті особливу увагу було присвячено питанню антропології, а також темам сім'ї та освіти. Було також розглянуто міжнародний контекст з акцентом на ситуації в Україні та перспективах досягнення миру, а також на крихкому перемир'ї в Ізраїлі та Палестині і на серйозній надзвичайній гуманітарній ситуації в секторі Гази.

14 лютого 2025, 11:13

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