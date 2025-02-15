Директор ватиканської пресслужби: Папа провів у лікарні спокійну ніч

Зустрічаючись із журналістами, Речник Апостольської Столиці повідомив, що лікування Святішого Отця триває, як також обстеження. Ще не прийнято рішення, чи Папа проведе з лікарні недільну молитву «Ангел Господній» для вірних.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Зустрічаючись перед полуднем 15 лютого 2025 р., з журналістами у Ватиканському пресцентрі, його директор Маттео Бруні поділився деякою інформацією про перебіг госпіталізації Папи Франциска, який від п’ятниці, 14 лютого, госпіталізований у римській лікарні імені Аґостіно Джемеллі.

Речник Апостольської Столиці зазначив, що Святіший Отець провів спокійну ніч, добре спав, вранці поснідав та перечитав деякі газети. Триває лікування та обстеження, але інформація медичного характеру буде подана ввечері, після 17:00. Маттео Бруні лише зазначив, що в суботу вранці не зафіксовано підвищення температури. Щодо можливості того, що Папа очолить проказування недільної молитви «Ангел Господній» з лікарні рішення ще не прийняте.

Ввечері, 14 лютого, наприкінці першого дня госпіталізації, пресслужба Святого Престолу інформувала про те, що Святіший Отець, після загострення бронхіту, від якого протягом останніх днів лікувався вдома, прибув до лікарні, щоб зробити обстеження та розпочав лікарняне фармакологічне лікування. «Первинне обстеження показало інфекцію дихальних шляхів. Клінічний стан задовільний, спостерігаються незначне підвищення температури», – зазначалося в повідомленні, яке Матео Бруні доповнив зауваженням про те, що Святіший Отець спокійний і має хороший настрій, а у вільний час перечитував деякі газети.