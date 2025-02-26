Згідно з повідомленням ватиканської пресслужби, чергова ніч Папи Франциска в лікарні пройшла спокійно.

Vatican News

«Папа провів спокійну ніч і відпочиває». Про це вранці, 26 лютого, повідомила пресслужба Святого Престолу.

Напередодні ввечері було повідомлено, що клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Не було жодних гострих респіраторних епізодів, гемодинамічні показники залишаються стабільними. Папа пройшов планову комп'ютерну томографію, а прогноз залишається стриманим.