Папа про ШІ і захист неповнолітніх: спростувати ілюзію безкарності

Папа звернувся до учасників IV Латиноамериканського конгресу, присвяченого темі захисту неповнолітніх, який розглядає нові виклики, які перед запобіганням ставить поширення штучного інтелекту.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Той факт, що щось не є зроблене нашими руками, а використовуючи технологічні засоби, може створити ілюзію, що це не ми робимо щось ганебне, але це не так, адже машина виконує розпорядження людини, вона не приймає рішення, а запрограмована так чинити. На цьому наголошує Папа Франциск у своєму посланні, надісланому учасникам IV Латиноамериканського конгресу з питань захисту неповнолітніх. Захід, який від 25 до 27 лютого 2025 року відбувається у столиці Перу Лімі на тему: «Штучний інтелект і сексуальні зловживання: нові виклики для запобігання», організував CEPROME (Латиноамериканський Центр досліджень і вишколу в справі захисту неповнолітніх) за підтримки Папської Комісії захисту неповнолітніх.

На основі завжди актуальної Істини

Святіший Отець зазначає, що за посередництвом цього листа приєднується до учасників конгресу та просить Бога підтримати всі зусилля, спрямовані на «викорінення із суспільства цього раку». Він зазначає, що поява штучного інтелекту «немов цунамі» принесла революційні зміни в завжди інноваційну дійсність інтернету. «Для літнього священника технічні аспекти цих тем можуть бути складними для розуміння, і йому важко бути в курсі кожного конкретного прогресу в цьому паралельному всесвіті, який ми вирішили назвати мережею. Однак істина, Істина з великої літери, якою є Ісус Христос, завжди буде актуальною, а отже, придатною для роздумів на будь-яку тему, що постає перед нами як нова», – підкреслює Папа.

Ілюзія втечі від відповідальності

Переходячи до аналізу зазначеної теми, Наступник святого Петра пропонує деякі думки на тему відповідальності, розпочинаючи від того, що інтернет породжує «відчуття безкарності», ніби нас відокремлює велика відстань від того, що діється. Втеча від відповідальності не є чимось новим, як показує приклад ще Адама та Єви, або ж Давида, який для того, щоб приховати сліди перелюбу наважився на ще більший злочин убивства. «У випадку зі штучним інтелектом ця претензія на безкарність піднімається на щабель вище, оскільки ми переходимо від простого перегляду, передачі або збору неприйнятного матеріалу до створення “нового”, синтетичного матеріалу. Той факт, що не наша рука створила ці матеріали, може породити хибну ілюзію, що це не ми “робимо” щось ганебне: атакуємо людину, крадемо зображення, використовуємо чужу концепцію чи ідею, виставляємо напоказ щось інтимне, що мало б залишатися в приватній сфері людини», – застерігає Папа, пояснюючи, що це не так, оскільки машина не приймає рішення, а виконує розпорядження людини.

Багатогранна шкода

Тож Святіший Отець зазначає, що подібно до того, як сісти в потужний автомобіль і натиснути педаль газу несе ризик зробити аварію з потенційно великою шкодою, так і «застосування згаданих технологій може спричинити шкоду». Шкоду для тих, хто, бачачи продукт, захоче це наслідувати, чи шкоду для влади, яка не може відрізнити справжній матеріал від синтетичного, щоб гарантувати безпеку можливих жертв, тощо. «За таку шкоду, в рамках власної відповідальності, повинен відповідати як той, хто користується машиною, так і той, хто її задумав, бо вона повинна бути безпечною», – зазначає Папа.

Необхідність належного регулювання

Як на допомогу в пошуках відповідей на ці виклики, Наступник святого Петра вказує на згадану біблійну розповідь про царя Давида, а саме не те, як пророк Натан прийшов, щоб докорити за гріх. «По-перше, даючи голос Богові і жертвам, які до Нього звертаються, щоб дати усвідомити шкоду, яка завдається. По-друге, викриваючи брехню, яка полягає в тому, що ми прикриваємося технологіями, щоб заспокоїти своє сумління, вимагаючи від творців цих технологій і компетентних органів встановити чіткі, конкретно оцінювані межі та стандарти, які б дозволяли переслідувати за шкідливе або злочинне їх використання», – наголошує Святіший Отець.