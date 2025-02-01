Папа Франциск провів онлайн-зустріч з українською молоддю

У суботу після обіду Папа Франциск провів телеміст із українською молоддю, вислухавши свідчення від юнаків і дівчат в Україні, що зібралися в соборі Воскресіння в Києві, та в інших частинах світу. Він закликав любити Батьківщину, пам’ятаючи про подвиг героїв, які віддають за неї своє життя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

Бути патріотами, тобто любити свою Батьківщину, поранену війною, яка вбиває і призводить до голоду. Таким було одне з побажать Папи Франциска для української молоді. Протягом години пополудні в суботу, 1 лютого 2025 р., Святіший Отець спілкувався з «Дому святої Марти» з 250 молодими українцями під час онлайн-зустрічі, яка складалася зі свідчень, молитов, запитань та відповідей. Це були хлопці та дівчата латинського та візантійського обряду, що з різних куточків України прибули до греко-католицького катедрального собору Воскресіння в Києві, а також підключилися з Варшави, Мюнхена, Лондона, Чикаго та Торонто.

Війна знецінює життя

Після вступних вітань, молитви «Отче наш» та читання з Послання до Римлян, в якому йшлося про надію, прозвучали свідчення українських юнаків і дівчат, після чого Святіший Отець запросив їх ставити запитання. Відповідаючи на запитання про те, чи «варто помирати за Батьківщину» та «як плекати нашу віру в боротьбі за життя, коли у світі знецінюються саме життя», Папа погодився, що сьогодні ми є свідками знецінення життя. Зокрема, сама війна є тим, що завжди несе винищення. Протиотрутою ж він назвав діалог. «Завжди діалог, діалог між собою, навіть з тим, хто проти нас. Будь ласка, не втомлюйтеся вести діалог. Мир будується через діалог. Це правда, що іноді це не вдається, через упертість декого, але завжди потрібно робити зусилля», – сказав він.

Ностальгія за Батьківщиною

Відповідаючи Анастасії, яка з Варшави запитувала про те, як знайти своє місце в світі та не загубити віру серед цих випробувань, Папа Франциск вказав на ностальгію за Батьківщиною, назвавши її силою. «Вас, українців за кордоном, прошу не втратити ностальгію за Батьківщиною. Часто це боляче, але прямуймо далі!», – сказав Святіший Отець, й помітивши усмішку дівчини, додав: «Думай про Батьківщину та усміхайся їй».

Пам’ятати про героїв

«Ворожими кулями і ракетами знищені цілі міста. Відбувається геноцид нашого народу», – сказала Юлія, згадуючи також і про обстріли, що сталися минулої ночі та про небезпеку голоду. «Як у цьому побачити мир?» – запитувала вона. Папа Франциск, помітно зворушений, також вказав на війну, яка «завжди руйнує», і на голод, серед перших наслідків війн: «Це жахливо! Це одна з найпотворніших речей у війні». Папа згадав, як кожного вечора телефонує до парафії в Газі: «Вони розповідають мені про те, як вони голодують. Тому що війна призводить до цього...». Потім Папа взяв до рук маленький примірник Євангелії, який належав Олександрові, молодому українському солдатові, про якого він розповідав на кількох загальних аудієнціях. Хлопець взяв із собою на фронт, де загинув, цей «Новий Завіт та Псалми», де виділив 129-й псалом: «У глибині душі до Тебе взиваю, Господи, вислухай мій голос...». Папа також показав вервицю, з якою молився солдат: «Для мене це реліквія вашого юнака, який віддав своє життя за мир. Вона лежить у мене на робочому столі, і я молюся щодня. Ми повинні пам'ятати цих наших героїв, які захищали Батьківщину». Святіший Отець закликав українську молодь наслідувати Олександра. Як у тому, щоб завжди мати при собі маленьку кишенькову Євангелію: «Перечитайте маленький уривок протягом дня. В цьому – життя!». А також закликав юнаків і дівчат бути, як і Олександр, патріотами.

Місія молоді

«У всіх молодих людей є місія, - сказав Франциск, відповідаючи на інше запитання, - коли в країні, на батьківщині є труднощі, молодь має обов'язок нести “містику батьківщини”. Сьогодні місія молодих українців - бути патріотами. І ви не повинні ховатися від усіх проблем, які у вас є, від війни. Бути патріотами, любити свою Батьківщину! Зараз Ваша Батьківщина поранена війною... Але любити Батьківщину. Це прекрасна річ».

Прощати – найважча річ

Звертаючись до молоді, теперішнього і майбутнього країни, Папа закликає мріяти: «Молода людина, яка не вміє мріяти, постаріла». Згадуючи про людей похилого віку, він наполягає на заохоченні не занедбувати бабусь і дідусів, щоб живити пам'ять. Погляд також спрямований на дітей, завдяки 35-річній Тетяні, яка приєдналася з Чикаго, згадуючи про багатьох дітей, які втекли від «Іродів сьогодення». «Як пробачити і навчити дітей пробачати, коли біль і несправедливість війни залишають глибокі рани в серці?» – запитувала вона. «Одна з найважчих речей – це прощати, і це дорого коштує кожному, в тому числі й мені, – зізнався Святіший Отець. – Але мені допомагає ця фраза: я повинен прощати, як і мені прощено. Кожен з нас повинен шукати у своєму житті моменти, коли ми були прощені. Прощення – це дуже складно. Ми завжди стараємося воювати і відповідати на удар ударом». «Мені, – додає Франциск, – допомагає думка: я був прощений і я повинен прощати. А це нелегко... Мистецтво прощення не є легким, ми повинні рухатися далі. Ми повинні прощати один одному. Завжди».

Уперед, встаючи також і після помилки

На завершення з уст Святішого Отця прозвучало заохочення не зупинятися, навіть помилившись: «Ми всі помилялися в житті, але коли помиляємося, треба взяти себе в руки, підвестися і рухатися далі. Не бійтеся! Ризикуйте і, якщо впадете, не залишайтеся лежати». Відтак, після виконання Духовного Гімну України «Боже Великий, Єдиний», перед тим, як уділити благословення, Папа висловив заключне побажання: «Будь ласка, не забувайте ваших молодих героїв, таких як Олександр, молодих людей, які віддали своє життя за Батьківщину».