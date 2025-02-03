Папа: не має більшого діла, як передавати іншим послання спасіння

Приймаючи у Ватикані паломників з півночі Європи, Папа Франциск закликав їх повертатися додому сповненими ентузіазмом ділитися дарами віри й надії, особливо з тими, хто силою різних обставин опинився на узбіччі суспільства. Для цього, за його словами, важливою є співпраця з представниками інших конфесій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Молюся, щоб через цей досвід мандрування разом як брати і сестри в Христі, ваші серця зміцнились у вірі, надії та любові, бо це три елементи, три суттєві складові християнського життя, три способи, якими Святий Дух провадить нас у нашому паломництві, бо ми є паломниками», – сказав Папа Франциск, вітаючи у понеділок, 3 лютого 2025 р., у Ватикані групу прочан зі Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії, що прибули з ювілейною прощею до Риму, організованою Єпископською Конференцією Північних Країн.

Засів віри, що приносить плоди

У світлі гасла цього Святого Року «Паломники надії» Святіший Отець зазначив, що молиться за те, щоб цими днями зміцнилася їхня надії, беручи також до уваги знаки надії в їхніх країнах, де Церква, хоч і нечисельна, але зростає. «Можемо подякувати Всемогутньому Богові за те, що зерна віри, посіяні та поливані поколіннями душпастирів і витривалих людей, приносять плоди», – сказав він, додаючи, що це не повинно дивувати, адже «Господь завжди вірний своїм обітницям».

Ділитися посланням спасіння

Папа також сказав, що молиться за те, щоб відвідування святих місць причинилося до підкріплення та поглиблення «віри в Господа Ісуса та усвідомлення приналежності до Нього» завдяки Церковному сопричастю. Завдяки цьому, за його словами, вони зможуть повернутися до своїх країн «сповнені радісного ентузіазму, щоб ділитися великим даром». «Насправді, немає більшого “діла”, ніж передавати іншим євангельську звістку про спасіння, і ми покликані робити це особливо для тих, хто опинився на узбіччі», – підкреслив Єпископ Риму, скеровуючи думку, зокрема, до самотніх.

Постійне паломництво

«Тому, повертаючись додому, пам'ятайте, що паломництво не закінчується, але переносить свій фокус на щоденну подорож учня і заклик до витривалості в завданні євангелізації», – сказав Святіший Отець, заохочуючи в цьому контексті до співпраці з представниками інших конфесій, оскільки цей наш час, «позначений війною в Європі та в світі», людський рід потребує одноголосного свідчення примирення, зцілення та миру, «які можуть прийти лише від Бога». Важливою є і міжрелігійна співпраця, беручи до уваги багатокультурний контекст цих країн, які зуміли інтегрувати мігрантів.

Завдання для молоді

Наприкінці Папа Франциск звернувся до молоді. Він нагадав, що серед ювілейних події запланована канонізація блаженного Карла Акутіса. «Цей молодий святий нашого часу і для нашого часу показує вам і всім нам, наскільки в сучасному світі можливо для молоді слідувати за Ісусом, ділитися Його вченням з іншими і таким чином віднайти повноту життя в радості, свободі і святості», – сказав він, наголошуючи, що Церква потребує «їхнього пориву, інтуїції та віри».