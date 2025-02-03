Папа оголосив, що приготує Апостольське напоумлення, присвячене дітям

Папа Франциск завершив Саміт про права дітей у Ватикані, оголосивши про свій намір продовжити зобов'язання, прийняті під час заходу, віроучительським текстом, який буде опублікований у свій час.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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«Я маю намір підготувати Лист або Напоумлення, присвячене дітям». Ця заява Папи пролунала ввечері, 3 лютого 2025 р., наприкінці дня, сповненого доповідей, роздумів, заяв, закликів, послань. Понад 40 високопоставлених промовців, серед яких політики, лауреати Нобелівської премії, діячі культури, економіки, Церкви, представники юдаїзму та ісламу, чергувалися за овальним столом у Климентинському залі Апостольському палаці з нагоди Міжнародного саміту з прав дитини.

Ця подія, якої бажав Папа і яку організував Папський комітет Всесвітнього дня дитини, була розділена на дві сесії і відзначена сімома тематичними панелями. Відкривши працю вранці довгою промовою, в якій він ще раз наголосив на важливості життя, дитинства, дитячих мрій, Папа завершив роботу, оголосивши про віроучительський текст, який надасть безперервності зобов'язанням, започаткованим на Саміті, щоб «поширювати їх в усій Церкві».

Обсерваторія і лабораторія

«Завдяки вам, – сказав Святіший Отець, підсумовуючи зустріч, – приміщення Апостольського палацу сьогодні стали відкритою “обсерваторією” щодо реальності дитинства в усьому світі, дитинства, яке, на жаль, часто буває пораненим, експлуатованим, запереченим. Ваша присутність, ваш досвід і ваше співчуття дали життя цій обсерваторії, а передусім “лабораторії”: в різних тематичних групах ви розробляли пропозиції щодо захисту прав дітей, розглядаючи їх не як цифри, а як обличчя». Папа Франциск зазначив, що це приносить славу Богові, і Йому ввіряємо напрацювання цього дня, щоб «Його Святий Дух зробив їх плідними». Підсумовуючи, він повторив слова отця Ібрагіма Фальтаса зі Святої Землі, закликаючи не забувати, що «діти дивляться на нас».