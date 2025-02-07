Папа на XI День молитви проти торгівлі людьми: разом можемо стати світлом серед пітьми

У посланні з нагоди цьогорічного Всесвітнього дня молитви й роздумів проти торгівлі людьми Папа Франциск закликає не зводити погляду з Христа, джерела нашої надії, щоб маючи перед собою масштаб проблем, не піддатися спокусі вважати, що нічого неможливо зробити.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Торгівля людьми – це складне явище, яке постійно розвивається і підживлюється війнами, конфліктами, голодом та наслідками зміни клімату. Тому вона вимагає глобального реагування та спільних зусиль на всіх рівнях для боротьби з нею», – пише Папа Франциск у посланні з нагоди ХІ Всесвітнього дня молитви та роздумів проти торгівлі людьми, відзначення якого в Церкві він встановив у 2015 році. Він проводиться 8 лютого, в день літургійного спомину святої Жозефіни Бахіти, черниці суданського походження, яка в дитинстві стала жертвою торгівлі людьми.

До Христа, джерела надії

На початку послання Святіший Отець нагадує, що в цьому ювілейному році ми прямуємо разом уперед як «паломники надії», також і дорогою протидії торгівлі людьми. «Але як можна і далі плекати надію перед обличчям мільйонів людей, особливо жінок і дітей, молоді, мігрантів і біженців, які опинилися в пастці цього сучасного рабства? Звідки черпати нові стимули для боротьби з торгівлею людськими органами і тканинами, сексуальною експлуатацією дітей, примусовою працею, включно з проституцією, незаконним обігом наркотиків і зброї? Яким чином можемо фіксувати все це у світі і не втрачати надії?» – запитує він, відповідаючи, що «лише підносячи погляд до Христа, нашої надії», можемо знайти сили для оновлених зусиль, що не опускати руки перед розмахом проблем, а серед пітьми запалювати вогники, «які поєднавшись, можуть просвітлити ніч в очікуванні світанкової зорі».

Прикладом цього Папа назвав юнаків і дівчат, які в усьому світі боряться проти торгівлі людьми, показуючи всім нам, «що потрібно ставати амбасадорами надії та діяти разом, наполегливо та з любов’ю, що потрібно бути поруч із постраждалими».

Спільними зусиллями руйнувати механізми несправедливості

Святіший Отець підкреслює, що з Божою допомогою ми можемо віддалити від себе спокусу «вважати, що певні явища неможливо перемогти». За його словами, Святий Дух підтримує нас у тому, щоб відважно поширювати ініціативи, спрямовані на те, щоб «послаблювати та протидіяти економічним і злочинним механізмам, які черпають вигоду з торгівлі людьми та експлуатації». Насамперед, додає він, Дух Воскреслого вчить нас вислуховувати зі співчуттям людей, які пережили цей досвід, щоб допомогти їм знову стати на ноги й «разом з ними визначати найкращі шляхи для визволення інших».

Зазначивши, що йдеться про складне явище, що вимагає «глобальних відповідей та спільних зусиль на всіх рівнях», щоби протидіяти йому, Папа Франциск звертається до всіх, а особливо до представників урядів і різних організацій, «приєднуватися до нас, натхнених молитвою, щоб розвивати ініціативи на захист людської гідності, щоб викорінювати торгівлю людьми в усіх її формах і щоб сприяти мирові в світі». «Разом, покладаючись на заступництво святої Бахіти, ми можемо докласти великих зусиль і створити передумови для того, щоб торгівля людьми та експлуатація були припинені, а завжди переважала повага до фундаментальних прав людини у братерському визнанні спільної людської природи», – переконаний Папа.