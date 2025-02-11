Папа: ШІ нехай стане засобом боротьби з бідністю й захисту мов і культур

У посланні на ім'я Президента Франції, написаному з нагоди Саміту з питань штучного інтелекту, що відбувається в Парижі, Папа Франциск закликає створити платформу, на якій ці нові технології можуть стати інструментом для боротьби з бідністю, захисту культур та екологічної сталості.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Не треба забувати, що тільки людське серце може розкрити сенс нашого існування. Цитата з Блеза Паскаля, яку Папа Франциск наводить у посланні до Президента Франції Еммануеля Макрона з нагоди Саміту з питань штучного інтелекту, що завершується 11 лютого 2025 р. в Парижі, є ключем до зрозуміння тексту, присвяченого цій актуальній темі сьогодення. Серце ніколи не може обманути, «тоді як алгоритми можуть бути використані для маніпуляцій і введення в оману», – зазначає Святіший Отець.

Вплив ШІ на стосунки, інформацію та освіту

У посланні Папа Франциск згадує нещодавній документ Святого Престолу «Antiqua et Nova. Заувага про зв'язок між штучним інтелектом і людським інтелектом» і висловлює сподівання, що майбутні саміти глибше розглянуть соціальний вплив штучного інтелекту на людські стосунки, інформацію та освіту. Він вказує на цілісне бачення розвитку, на якому наголошував у своїх повчаннях і яке також його попередник святий Іван Павло ІІ виклав в енцикліці «Redemptor Hominis». «Фундаментальне питання, однак, залишається і завжди буде залишатися антропологічним, – пише Святіший Отець, – а саме: “чи людина, як людина”, в контексті технологічного прогресу стане “справді кращою, тобто більш зрілою духовно, більш свідомою гідності своєї людяності, більш відповідальною, більш відкритою до інших, особливо до найбільш нужденних і слабких”. Нашим кінцевим викликом є людина, і ним завжди залишатиметься людина; ніколи не забуваймо про це».

Платформа, доступна для тих, хто не має голосу

Папа Франциск зацікавлений в тому, щоб голос бідних, тих, кого не чують, тих, кого зазвичай не залучають до процесів прийняття рішень, не був проігнорований. Водночас, він високо цінує те, що цього разу Паризький саміт старався залучити якомога більше учасників та експертів «до роздумів, покликаних принести конкретні результати». «Я сподіваюся, – пише він, – що Паризький саміт сприятиме створенню платформи суспільного зацікавлення щодо штучного інтелекту; і що кожна нація зможе знайти в штучному інтелекті інструмент для розвитку і для боротьби з бідністю, з одного боку, та для захисту місцевих культур і мов, з іншого. Тільки так усі народи Землі зможуть зробити свій внесок у створення даних, які будуть використовуватися штучним інтелектом, представляючи справжнє розмаїття і багатство, що характеризує все людство».

Інновації, які служать загальному благу

Як він вже заявляв про це на саміті «Великої сімки» в Апулії, стверджуючи, що за відсутності належного контролю штучний інтелект, «хоча і є “захоплюючим” новим інструментом, може показати свою більш “жахливу” сторону, ставши загрозою для людської гідності», Святіший Отець підкреслив, що здоровою політикою є та, яка ставить технологічні інновації в рамки більшого проекту, спрямованого на загальне благо, як він неодноразово повторював в енцикліці «Laudato si'». «Штучний інтелект, я переконаний, може стати потужним інструментом для науковців та експертів, які разом шукають інноваційні та креативні рішення для сприяння екологічній сталості нашої планети. Не забуваючи при цьому, що споживання енергії, пов'язане з функціонуванням інфраструктури штучного інтелекту, саме по собі є дуже високим», – нагадує Папа.