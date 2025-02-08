Папа на конгрес про покликання: відповісти на Божий задум щодо нас

У посланні з нагоди конгресу покликань, що відбувається в Мадриді, Папа Франциск закликав великодушно відповісти на задум, який Господь має щодо нас, та заохотив не марнувати матеріальних та духовних дарів.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Святіший Отець надіслав привітання учасникам Національного конгресу покликань, який в днях 7-9 лютого 2025 року проходить у Мадриді, столиці Іспанії. В ньому беруть участь близько 3 тисяч осіб з 70 іспанських дієцезій. На Конгресі представлені 54 мирянські рухи та асоціації, представники 120 чернечих спільнот та 250 різних середовищ, які залучені в церковну місію. Метою цього триденного заходу, який завершує цикл дієцезіального душпастирського плану, що розпочався у 2021 році, є зміцнити те служіння, яке заохочує до життя за призначенням та сприяє різним формам покликання.

Наші таланти призначені для інших

У своєму посланні Папа вказує на важливість великодушної та довірливої відповіді на задум, який Бог має для кожного з нас. Єпископ Риму зупинився на темі конгресу: «Для кого я є?», яку організатори взяли з його апостольського напоумлення Christus vivit. Він підкреслює, що недостатньо роздумувати над тим, «хто я є», але потрібно зробити ще один крок далі. «Таким чином ми підходимо до фундаментального питання «Для кого я є?». «Ви, безперечно, створені для Бога», – продовжує Папа, заохочуючи молодих людей розвивати таланти і дари, якими наділив нас Господь та використовувати їх на служіння іншим.

Цілковито дарувати себе

Коментуючи біблійну розповідь про багатого юнака, Єпископ Риму пояснює відповідь Ісуса на питання про те, що потрібно робити, щоб отримати вічне життя. Він підкреслює, що «найважливішим у цьому контексті є цілковите дарування себе та слідування за Господом у випробуванні найбільшої любові». Папа згадав про нещодавні трагічні повені, які вразили Іспанію та нагадав про прекрасне свідчення допомоги з боку тих, хто зумів зробити конкретний крок дарування, на який не спромігся євангельський багатий юнак.

Довіритися Божій волі

«Просімо на цьому Конгресі покликань про погляд, здатний побачити потребу ближнього, не в абстракції, але в конкретності очей, спрямованих на нас» – заохотив Папа Франциск, додаючи: «В офісі, в сімʼї, в апостольстві, в служінні – привести Бога туди, куди Він вас посилає, – ось наше покликання». Він підкреслює, що питанням «Для кого я є?» ми входимо в таємницю Бога і Його плану щодо нас, якого не потрібно боятися, але віддатися Божій волі, і тоді Святий Дух буде дивувати нас на кожному кроці.