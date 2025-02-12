Папа: музика – це мова, яку всі розуміють, яка може сприяти співіснуванню

Вітаючи учасників і глядачів італійського музичного фестивалю в Санремо, Папа Франциск поділився думками про те, що музика може відкрити серце на гармонію, на радість перебування разом, спонукаючи нас до прагнення до більш справедливого та братерського світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Музика – це краса, музика – це інструмент миру. Це мова, якою по-різному розмовляють усі народи, і вона доходить до сердець усіх людей. Музика може допомогти співіснуванню народів», – сказав Папа Франциск, звертаючись за посередництвом відеоповідомлення до Карла Конті, італійського телеведучого, з нагоди відкриття 75-го фестивалю італійської музики в Санремо.

Карло Конті, який також був серед ведучих свята, яке відбулося на римському Олімпійському стадіоні з нагоди Всесвітнього дня дітей у травні минулого року, попросив Святішого Отця поділитися деякими думками з нагоди ювілейного фестивалю. Папа записав коротке відеозвернення, яке транслювалося під час церемонії відкриття музичного заходу.

Святіший Отець зізнався, що це прохання насамперед оживило в нього спогади про маму, яка пояснювала йому деякі ліричні оперні твори, навчаючи пізнавати гармонію та послання, яке передає музика. «Коли я подумав про твоє запрошення, то одразу ж згадав про багатьох дітей, які не можуть співати, які не можуть оспівувати життя, які плачуть і страждають через численні прояви несправедливості у світі, через численні війни, ситуації, пов'язані з конфліктами. Війни знищують дітей», – мовив Папа, додаючи, що його прагненням є «побачити, як ті, хто ненавидили один одного, тиснуть один одному руку, обіймаються та своїм життям, через музику та спів кажуть: Мир є можливим!».

«Бажаю вам пережити гарні вечори, вітаю всіх глядачів, особливо тих, хто страждає, і всіх вас, і нехай гарна музика досягне серця всіх», – побажав на завершення Святіший Отець, підсумовуючи, що «музика може відкрити серце на гармонію, на радість перебування разом, зі спільною мовою та розумінням, спонукаючи нас до прагнення до більш справедливого та братерського світу».