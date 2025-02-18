Папа Богословському факультету Трівенето: між традицією і знаками часу

Папа Франциск надіслав вітальне послання на ім’я ректора академічної інституції, яка відзначає двадцятиріччя, складаючи подяку за важливу освітню місію серед молодих поколінь північного сходу Італії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Дедалі більше ставати місцем формування не лише через вивчення та поглиблення богослов'я, але й через християнське свідчення кожного», – таким є побажання Папи Франциска з нагоди 20-річчя Богословського факультету Трівенето. В посланні, надісланому очільникові академічної інституції о. Мавріціо Джироламі він закликає «відважно приймати нові виклики, щоб ефективно доносити істину Євангелія до сучасної людини».

Святіший Отець дякує всій академічній спільноті «за важливу освітню місію, виконувану дотепер», особливо «на користь молодих поколінь у цьому регіоні», та заохочує її «продовжувати співпрацювати з місією Церкви, щоб поширювати Христове послання у світі, залишаючись вірними істинній традиції, але відкритими на прочитання знаків часу». Особлива думка звернена до викладачів, щоб вони «знали, як допомогти молодим людям, зокрема, реалізувати себе на основі істини, добра і краси, які мають своє джерело в Бозі».

Інавгурація навчального року 2024-2025 Богословського факультету Трівенето, яка відбулася 18 лютого в Падуї, збіглася з початком відзначення 20-річчя його заснування, яке відбулося в 2005 році з ініціативи єпископів цього регіонального об’єднання італійської Церкви, з метою надання на цих теренах богословської освіти університетського рівня.